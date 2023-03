Klopps wilder CL-Traum zerschellt an Real Madrid

Liverpool verliert und ist raus Klopps wilder CL-Traum zerschellt an Real Madrid

Real Madrid stellte - sorry für das schlechte Wortspiel - dem FC Liverpool erfolgreich ein Bein.

Ein bisschen Hoffnung nimmt der FC Liverpool zwar mit nach Madrid - doch der Rückstand aus dem desaströsen Hinspiel erweist sich als zu groß. Real Madrid gewinnt auch das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League. Für Jürgen Klopp geht es nun darum, die Saison in Premier League zu retten.

Das Fußballwunder blieb aus, für Jürgen Klopp und den FC Liverpool ist die Champions League schon nach dem Achtelfinale beendet. Der englische Fußball-Vizemeister mit dem deutschen Teammanager verabschiedete sich mit einem 0:1 (0:0) beim Titelverteidiger Real Madrid aus der Königsklasse.

Real Madrid - FC Liverpool 1:0 (0:0) Madrid: Courtois - Carvajal (86. Vazquez), Militao, Rüdiger, Fernandez - Modric (82. Ceballos), Camavinga, Kroos (84. Tchouameni) - Valverde, Benzema (82. Rodrygo), Vinicius Junior (84. Asensio). - Trainer: Ancelotti

Liverpool: Alisson - Alexander Arnold, Konate, van Dijk, Robertson (90.+1 Tsimikas) - Gakpo (90.+1 Carvalho), Fabinho, Milner (73. Oxlade-Chamberlain) - Salah, Jota (57. Elliott), Nunez (57. Firmino). - Trainer: Klopp

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Tor: 1:0 Benzema (78.)

Zuschauer: 63.127

Gelbe Karte: - Tsimikas

Nach der 2:5-Heimpleite im Hinspiel waren die Chancen schon auf ein Minimum gesunken. Karim Benzema erzielte das einzige Tor (78.). Real mit Toni Kroos und Antonio Rüdiger zeigte eine dominante Vorstellung und unterstrich den Anspruch auf seinen neunten Champions-League-Titel.

"Der Wille ist da. Die Jungs wollen, aber sie konnten heute Abend nicht. Die Gründe dafür zu finden, das ist mein Job", sagte Klopp bei DAZN: "Wir waren nicht gut genug, deshalb sind wir raus."

Alisson hält, was zu halten ist

Im Estadio Santiago Bernabéu entwickelte sich von Beginn an ein unterhaltsames Spiel. Angesichts der schweren Hypothek aus dem Hinspiel legte Liverpool offensiv und mutig los - und bot den Gastgebern dadurch Räume. Real erspielte sich Chancen, Eduardo Camavingas (20.) Schlenzer konnte Torwart Alisson gerade noch an die Latte lenken. Anschließend agierte Liverpool stabiler und spielte sich selbst Chancen heraus, Real-Keeper Thibaut Courtois war jedoch jeweils zur Stelle.

Im Anschluss offenbarten die Engländer immer wieder rätselhafte Defensivlücken, die Real jedoch nicht konsequent ausspielte. Alisson rettete binnen Sekunden gegen Federico Valverde und Benzema (53.). So blieben die Gäste im Spiel, für ein Wunder reichte es allerdings nicht mehr. Stattdessen beendete Benzema mit seinem Treffer die vagen Viertelfinal-Hoffnungen von Klopp und seinen Spielern. Nach einer Vorlage von Vinicius Júnior schob der Franzose den Ball aus kurzer Distanz ins Tor, diesmal war Alisson chancenlos.

Wann der Titelträger von 2005 und 2019 in die Champions League zurückkehrt, ist offen. Denn nach durchwachsener Saison und der peinlichen 0:1-Niederlage beim Abstiegskandidaten AFC Bournemouth liegen die Reds in der heimischen Premier League aktuell sechs Punkte hinter Rang vier, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt, zurück.