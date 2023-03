Die Ausschreitungen vor dem Anpfiff dürften noch ein Nachspiel haben, sportlich aber ist die Champions-League-Saison für Eintracht Frankfurt beendet. Auch im Rückspiel ist die SSC Neapel eine Nummer zu groß für den Bundesligisten.

Begleitet von schweren Krawallen hat sich Eintracht Frankfurt aus der Champions League verabschiedet. Die insgesamt chancenlosen Hessen verloren das Achtelfinal-Rückspiel beim italienischen Topklub SSC Neapel mit 0:3 (0:1) und schieden nach dem 0:2 im Hinspiel aus. Vor rund 50.000 Zuschauern erzielten Victor Osimhen (45.+2/53. Minute) und Piotr Zieliński (64.) per Foulelfmeter die Tore für den Spitzenreiter der Serie A.

"Wir haben vor den Gegentoren blöde Ballverluste gehabt, die haben uns das Genick gebrochen. Im letzten Drittel hat uns der Punch gefehlt", sagte Frankfurts Kapitän Sebastian Rode: "Wir wollten zeigen, was in uns steckt. Das haben wir teilweise geschafft, aber Neapel war besser." Er sei dennoch "stolz auf das Erreichte".

SSC Neapel - Eintracht Frankfurt 3:0 (1:0) Neapel: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (66. Juan Jesus), Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski (74. Ndombele) - Politano (67. Lozano), Osimhen (81. Simeone), Kwarazchelia (74. Elmas). - Trainer: Spalletti

Frankfurt: Trapp - Buta, Tuta, Ndicka, Lenz (67. Max) - Sow, Rode (74. Jakic) - Knauff (62. Alidou), Götze, Kamada - Borre. - Trainer: Glasner

Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Tore: 1:0 Victor Osimhen (45.+2), 2:0 Osimhen (53.), 3:0 Zielinski (64., Foulelfmeter)

Zuschauer: 49.082

Gelbe Karten: Juan Jesus - Ndicka, Lenz, Götze

Überschattet wurde der letzte Auftritt der Frankfurter in der Königsklasse von heftigen Ausschreitungen. Wenige Stunden vor dem Anpfiff hatten sich Anhänger beider Teams in der Innenstadt von Neapel Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Brennende Autos, verwüstete Cafés und Leuchtraketen prägten die gespenstische Szenerie. "Es ist klar, dass das niemand sehen möchte. Es sind die Ausschreitungen, die wir seit dem Tag der Auslosung befürchten mussten. Wir müssen das vollständig aufarbeiten. Aber das braucht Zeit", sagte der für Fan-Themen zuständige Eintracht-Vorstand Philipp Reschke.

Auf Videos war zu sehen, wie Hooligans Gegenstände wie Tische, Stühle und Feuerwerkskörper in Richtung der Einsatzkräfte schmissen. Ein Polizeiauto wurde in Brand gesetzt. Obwohl die Präfektur Neapel den Ticketverkauf an Frankfurter Fans verboten hatte, waren mehrere Hundert Eintracht-Anhänger ohne Eintrittskarten in die süditalienische Stadt am Vesuv gereist. "Man hat gesehen, dass solche Erlasse untauglich sind", sagte Reschke. "Damit kann man Ausschreitungen nicht verhindern."

Götze verpasst Großchance

Auch ohne die Unterstützung seiner Fans agierte der Europa-League-Gewinner vor der Pause auf Augenhöhe mit den Hausherren. Das lag auch daran, dass Trainer Oliver Glasner erstmals seit langer Zeit auf ein defensiveres System mit einer Viererkette in der Abwehr setzte. Aurelio Buta und Christopher Lenz rückten an die Seite der beiden Innenverteidiger Evan Ndicka und Tuta.

Das zeigte Wirkung. Neapel tat sich schwer und brachte die Gäste zunächst kaum in Verlegenheit. Lediglich bei einem Schuss aus spitzem Winkel von Chwitscha Kwarazchelia (19.) musste Nationaltorwart Kevin Trapp seine Klasse unter Beweis stellen. Nach vorne ging bei der Eintracht allerdings wenig. Nur einmal blitzte in der ersten Halbzeit etwas Gefahr auf, als Mario Götze nach schönem Pass von Daichi Kamada gegen den herausstürzenden SSC-Torwart Alex Meret einen Schritt zu spät kam.

Auf der Gegenseite entschärfte Trapp einen Schuss des durchgebrochenen Kwarazchelia (43.). Gegen den Kopfball von Neapels Top-Torjäger Osimhen war er aber machtlos. Kurz nach dem Wechsel schlug der Nigerianer, der einst beim VfL Wolfsburg durchgefallen war, erneut zu. Nach einem Zuspiel von Giovanni di Lorenzo hatte der 24-Jährige aus Nahdistanz keine Mühe zu vollenden. Und es kam noch schlimmer für die Eintracht. Als Zielinski von Djibril Sow im Strafraum zu Fall gebracht wurde, zeigte der englische Schiedsrichter Anthony Taylor auf den Elfmeterpunkt. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte eiskalt.

Die Eintracht blieb zwar bemüht, war dem italienischen Titelanwärter aber klar unterlegen. Ohne den gesperrten Torjäger Randal Kolo Muani und den verletzten Jesper Lindström fehlte es am Offensivschwung, zudem kamen aus dem Mittelfeld keine Impulse. Chancen blieben daher aus. In der Schlussphase schaltete Neapel in den Verwaltungsmodus, sodass der Bundesligist zumindest von weiteren Gegentoren verschont blieb.