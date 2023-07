Fürth stürmt an Tabellenspitze

Fürth stürmt an Tabellenspitze Kruse-Debüt endet mit schlimmer Pleite für Paderborn

Max Kruse hatte bei seiner Rückkehr in den Profifußball keinen Spaß.

Diese Rückkehr hat sich Max Kruse ganz anders vorgestellt: Bei seinem ersten Spiel im deutschen Profifußball seit seiner Vertragsauflösung beim VfL Wolfsburg 2022, geht der ehemalige Nationalstürmer mit dem SC Paderborn in Fürth unter. Im Duell der Fast-Absteiger der vergangenen Saison schlägt Rostock den 1. FC Nürnberg.

Greuther Fürth - SC Paderborn 5:0 (3:0)

Die SpVgg Greuther Fürth hat Ex-Nationalspieler Max Kruse und dem SC Paderborn einen bitteren Fehlstart in die 2. Fußball-Bundesliga beschert. Nach über 80 Minuten in Überzahl gewannen die Franken hochverdient mit 5:0 (3:0). SC-Abwehrspieler Visar Musliu musste den Platz nach grobem Foulspiel bereits in der 8. Minute verlassen. Anschließend sorgten Branimir Hrgota (35./45.) und Tim Lemperle (43.) vor 10.547 Zuschauern früh für ein fränkisches Fußball-Fest. Armindo Sieb (65.) und Joker Damian Michalski (77.) legten nach. Nach dem ersten Spieltag ist Fürth Tabellenführer.

Die Hausherren bestimmten nach dem frühen Platzverweis das Spiel und drängten die Paderborner tief in deren Hälfte. Die Arbeit der Gäste beschränkte sich aufs Verteidigen, Kruse war in der Offensive kaum zu sehen. Mit einem Mann weniger schafften es die Paderborner nicht, alle Lücken schnell genug zu schließen. Julian Green und Sieb nahmen die Geschenke dankend an und bedienten Doppelpacker Hrgota und Lemperle mit sehenswerten Zuspielen.

Paderborns Trainer Lukas Kwasniok beendete zur Pause das Debüt von Kruse und brachte einen weiteren Defensivspieler. Der Wechsel zeigte allerdings nicht die erhoffte Wirkung. Fürth spielte weiter munter nach vorne und wollte sich mit 3:0 nicht zufriedengeben. Hrgota (54.) scheiterte zwar mit seiner nächsten Offensivaktion, dafür belohnten sich Sieb und Michalski für ihre starke Leistung.

Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg 2:0 (1:0)

Der 1. FC Nürnberg hat beim Pflichtspiel-Debüt von Trainer Cristian Fiél einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Die Franken mussten sich Hansa Rostock 0:2 (0:1) geschlagen geben. John-Patrick Strauß (42. Minute) und Nils Fröling (47.) erzielten die Tore für die Norddeutschen. Nürnberg hatte im Sommer den 43 Jahre alten Fiél vom Coach der zweiten Mannschaft zum Cheftrainer der Profis befördert.

Der Start der Gäste war vielversprechend. Neuzugang Joseph Hungbo war einer der Aktivposten im Spiel der Nürnberger, die dem Führungstor lange Zeit näher waren. Doch wie schon in der Vorsaison fehlte am Ende die Präzision und letzte Konsequenz im Offensivspiel. In der 57. Minute konnten die Rostocker gleich drei Nürnberger Schüsse hintereinander blocken. Ein vermeintlicher Treffer von FCN-Neuzugang Daichi Hayashi (67.) wurde wegen eines Handspiels des Japaners aberkannt.

Die Einwechslung des 26-jährigen Angreifers brachte dennoch Schwung ins Nürnberger Offensivspiel. Immer wieder suchte Hayashi den Abschluss und drängte auf den Anschlusstreffer. Sein Aufsetzer-Kopfball hätte drin sein müssen. Ansonsten stand Rostock tief und ließ wenig zu.

Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel 0:1 (0:0)

Holmbert Fridjonsson hat Holstein Kiel spät einen guten Start in die neue Saison gesichert. Der 30-Jährige traf beim 1:0 (0:0) bei Eintracht Braunschweig in der Nachspielzeit zum Sieg (90.+2). Die Gastgeber spielten nach der Gelb-Roten Karte für Hasan Kurucay (51.) gut 40 Minuten in Unterzahl.

Die Eintracht begann vor 20.002 Zuschauern couragiert. Ein vermeintliches Tor von Fabio Kaufmann wurde wegen dessen Abseitsstellung einkassiert (3.). Kiel arbeitete sich langsam in die Partie, ein Freistoß von Ba-Muaka Simakala konnte Braunschweigs Torwart Ron Thorben Hoffmann zur Ecke klären (23.). Auf der Gegenseite scheiterte Anthony Ujah dreimal per Kopf (24., 28., 45.+3).

Kiel kam gut aus der Pause, Neuzugang Shuto Machino setzte den Ball nach langem Zuspiel von Tom Rothe über das Tor (48.). Dann kam Kurucay erneut zu spät in einen Zweikampf mit Simakala und musste vom Platz. Fridjonsson traf kurz vor Schluss per Kopf.