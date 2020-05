Während die deutsche Bundesliga schon in dieser Woche wieder spielen will, bereitet sich der spanische Fußball langsam auf den Restart vor. In knapp vier Wochen soll es wieder losgehen - trotz acht positiver Corona-Tests. Real Madrid trainiert noch nicht in Gruppen.

Kurz vor dem Restart in der Fußball-Bundesliga werden auch in Spanien trotz acht positiver Coronafälle die Pläne für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs konkreter. In gut vier Wochen soll in den beiden Topligen wieder der Ball rollen. "Wir bemühen uns darum, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen", sagte Ligapräsident Javier Tebas beim Bezahlsender Movistar Plus: "Der Virus ist noch da. Aber wenn wir können, werden wir am 12. Juni wieder beginnen." Erstmals nannte ein Liga-Verantwortlicher in Spanien damit einen konkreten Starttermin. Dem geplanten Vorhaben müssten die Gesundheitsbehörden allerdings zuvor noch zustimmen, betonte Tebas.

Der Ligaverband teilte außerdem mit, dass fünf Spieler sowie drei Betreuer der Teams aus den beiden höchsten spanischen Spielklassen positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Insgesamt habe es rund 2500 Tests gegeben. Die betroffenen Spieler seien symptomfrei und in der letzten Phase der Erkrankung, hieß es in einer Mitteilung. Die Identität der Profis wurde nicht bekannt gegeben. Laut Protokoll müssen diese sich nun in eine häusliche Quarantäne begeben und werden in den kommenden Tagen erneut getestet. Nach zwei negativen Tests können die Spieler wieder am Training in den Vereinseinrichtungen teilnehmen.

Nach der Lockerung des Lockdowns im schwer von der Corona-Krise getroffenen Land befinden sich seit Freitag einige Teams wieder im Kleingruppentraining, Rekordmeister Real Madrid wird am Montag als letzte Mannschaft auf den Rasen zurückkehren.

Leganes-Trainer Javier Aguirre hatte erst am Freitag behauptet, dass der Spielbetrieb erst am 20. Juni wieder losgehen solle. "Das wurde mir offiziell mitgeteilt", sagte der mexikanische Coach des Tabellen-19. Nach offiziellen Angaben des Ligaverbandes LFP soll es nun aber doch schneller weitergehen. Die Primera Division war im März aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt worden, elf Spieltage stehen noch aus.