Der FC Liverpool bekommt nach dem nervenraubenden Heinmsieg gegen Crystal Palace eine Pause. Die hat sein Team, wie Trainer Jürgen Klopp sagt, auch dringend nötig. Man City bleibt dicht dran. Und auch Tottenham Hotspur gelingt ein Last-Minute-Sieg.

Jürgen Klopp war froh, dass sich sein FC Liverpool nun erst einmal ausruhen darf. "Es wäre eine große Herausforderung gewesen, wenn wir am Mittwoch und Samstag schon wieder spielen müssten", sagte der Fußballtrainer nach dem 4:3 (0:1) gegen Crystal Palace in der Premier League. "Das hätten wir nicht geschafft, ehrlich." Weil die Reds aus beiden englischen Pokalwettbewerben raus sind, hat der Tabellenführer nun elf Tage spielfrei. Aber: "Das ist keine echte Pause, wir müssen das zum Trainieren nutzen."

Ganz gut: Mohamed Salah. (Foto: imago/Sportimage)

Der Heimsieg am Samstag hatte Nerven und Kraft gekostet. Der überragende Mohamed Salah (46./75. Minute), Roberto Firmino (53.) und Sadio Mané (90.+3) sorgten für den Erfolg gegen die Londoner, die durch Andros Townsend (34.) in Führung gegangen waren. James Tomkins (65.) glich aus, der Ex-Schalker Max Meyer (90.+5) setzte den Schlusspunkt. "Jemand hat mich gefragt, was mein Gefühl nach dem Abpfiff war", sagte Klopp. "Es war Erleichterung". Kurz vor der turbulenten Nachspielzeit hatte James Milner nach einem Foul Gelb-Rot gesehen. In den Vorjahren hätte Liverpool so ein Spiel womöglich nicht gewonnen. Doch in dieser Saison ist das anders. Die Zeitung "Telegraph" sah "weitere Beweise für die Robustheit der Titelambitionen in Anfield".

Derweil hielt Verfolger Manchester City durch ein 3:0 (1:0) beim Schlusslicht Huddersfield Town den Rückstand bei vier Zählern. Der Meister gewann ohne Mühe dank Danilo (18.), Raheem Sterling (54.) und Leroy Sané (56.). Tottenham Hotspur siegte im London-Derby gegen den FC Fulham. Für den 2:1-Sieg war nach dem Führungstreffer von Llorente allerdings eine Aufholjagd von Nöten. Doch Eriksen (51.) und Nkoudou (93.) drehten die Partie. Eine Woche nach der Trennung von David Wagner kassierte Huddersfield die 16. Niederlage im 23. Spiel. Die Terriers sollen kurz vor der Verpflichtung von Trainer Jan Siewert stehen, dem bisherigen U23-Coach von Borussia Dortmund.

Özil wieder nur auf der Bank

Im Kampf um einen Platz unter den ersten Vier, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt, gelang dem FC Arsenal ein 2:0 (2:0) gegen den Lokalrivalen FC Chelsea - eine französische Co-Produktion mit Toren von Alexandre Lacazette (14.) und Laurent Koscielny (39.). Überschattet wurde der Erfolg von Hector Bellerins Verletzung, deren Ausmaß eine Untersuchung am Montag klären soll. Ob Mesut Özil in London noch eine berufliche Zukunft hat, ist fraglich. Trainer Unai Emery ließ ihn auf der Bank.

Ein Problem? Mesut Özil. (Foto: imago/Colorsport)

Der frühere England-Profi und Kolumnist Jamie Carragher nannte Özil "ein Problem", denn "Arsenal gewinnt tendenziell mehr ohne ihn". Die Gunners rückten auf drei Punkte an den Vierten Chelsea heran. Und Blues-Coach Maurizio Sarri war nach der Derby-Pleite stinksauer auf seine Mannschaft. "Tatsache ist, dass diese Gruppe von Spielern extrem schwer zu motivieren ist", schimpfte der Italiener.

Um Platz vier zeichnet sich ein Dreikampf zwischen Chelsea, Arsenal und Manchester United ab. Dank Paul Pogba (27./Strafstoß) und Marcus Rashford (42.) gewann der Rekordmeister mit 2:1 (2:0) gegen Brighton & Hove Albion, für das der Deutsche Pascal Groß (72.) traf. Durch den sechsten Sieg im sechsten Ligaspiel unter Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer bleibt Man United punktgleich mit den Gunners Fünfter.