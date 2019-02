Nach der Pleite in Newcastle zeigt sich Englands Meister Manchester City gegen den FC Arsenal wieder in Titelform. Schon nach 46 Sekunden fällt das Führungstor, am Ende steht ein lockerer Erfolg - durch den der Rückstand auf Klopps FC Liverpool vorerst auf zwei Zähler schrumpft.

Ilkay Gündogan glänzt mit einem Traumpass, Sergio Agüero wird mit Sprechchören gefeiert: Der englische Fußball-Meister Manchester City bleibt Tabellenführer FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp auf den Fersen. ManCity schlug den FC Arsenal im Spitzenspiel des 25. Spieltags dank eines Dreierpacks von Rekordtorjäger Agüero (1./44./61.) mit 3:1 (1:1) und liegt nur noch zwei Zähler hinter den "Reds". Laurent Koscielny (11.) traf per Kopf für die Gäste. Liverpool kann am Montag (21 Uhr im n-tv.de Liveticker) bei West Ham United den Vorsprung wieder auf fünf Punkte ausbauen.

Bereits nach 46 Sekunden köpfte Agüero erstmals für City ein. (Foto: Action Images via Reuters)

Agüero hatte Arsenals Torwart Bernd Leno bereits nach 46 Sekunden per Flugkopfball keine Chance gelassen. Den zweiten Treffer für Schalkes Champions-League-Achtelfinalgegner leitete Nationalspieler Ilkay Gündogan wunderbar ein.

Bei seiner Auswechslung wurde Agüero, der 219 Pflichtspieltreffer für die Skyblues erzielt hat, von den Fans mit Gesängen gefeiert. Für den Argentinier war es der zehnte Dreierpack in der Premier League, nur Alan Shearer (11) gelangen mehr. Citys Nationalspieler Leroy Sane und Arsenals 2014er-Weltmeister Mesut Özil saßen lediglich auf der Bank.

Durch den Erfolg eroberte Man City auch Platz zwei in der Premier League zurück, den am Samstag vorübergehend Tottenham Hotspur übernommen hatte. Die Spurs gewannen durch einen späten Treffer von Heung Min Son (83.) mit 1:0 (0:0) gegen Newcastle United. Der Rückstand der Spurs auf Liverpool beträgt vorerst vier Punkte.

Dahinter blieb Manchester United unter Teammanager Ole Gunnar Solskjaer auch im zehnten Pflichtspiel ungeschlagen. Der englische Rekordmeister siegte bei Leicester City 1:0 (1:0) und ist mit 48 Zählern weiter im Rennen um die Champions-League-Plätze. Marcus Rashford (9.) schoss United auf Vorlage des französischen Weltmeisters Paul Pogba in seinem 100. Premier-League-Auftritt mit seinem 26. Treffer zum Sieg.

Chelsea erlebt Torrausch

Der FC Chelsea (50) näherte sich unterdessen wieder den Spitzenrängen an. Die Mannschaft von Teammanager Maurizio Sarri feierte bereits am Samstag ein deutliches 5:0 (2:0) gegen Schlusslicht Huddersfield Town. Die Gastgeber verdrängten Arsenal von einem Champions-League-Platz und sind vor United Vierter. Für Chelsea, das erstmals in dieser Saison ohne Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf antrat, glänzten der argentinische Superstar Gonzalo Higuain (16. und 69.) und Belgiens Star Eden Hazard (45.+1/Foulelfmeter und 66.) jeweils mit einem Doppelpack, David Luiz (86.) traf zum Endstand.

Während Chelsea den ersten Sieg nach zwei Niederlagen in Folge erzielte, musste Huddersfields deutscher Teammanager Jan Siewert die zweite Pleite in seinem zweiten Spiel auf der Bank des Tabellenletzten hinnehmen. Das Team des 36 Jahre alten Ex-Trainers von Borussia Dortmund II hat mittlerweile 13 Punkte Abstand zu einem Nichtabstiegsplatz.