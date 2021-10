Borussia Dortmund ist erster Bayern-Verfolger, bekommt aber Gesellschaft vom SC Freiburg. Das Team von Trainer Streich rückt zumindest vorübergehend auf Platz drei der Fußball-Bundesliga vor - dank eines Sieges bei Hertha BSC. Wolfsburg dagegen stolpert über Mönchengladbach, die ihren Fluch bannen.

Hertha BSC - SC Freiburg 1:2 (0:1)

Hertha BSC steckt in der Fußball-Bundesliga wieder voll in der Krise. Offensiv äußerst zahnlose Berliner verloren gegen den SC Freiburg 1:2 (0:1). Das Team von Trainer Pal Dardai verpasste somit nicht nur, sich für die 0:6-Pleite bei RB Leipzig zu rehabilitieren, sondern kassierte auch seine fünfte Niederlage im siebten Saisonspiel.

Freiburgs Abwehrspieler Philipp Lienhardt (17.) und Nils Petersen (78.) trafen für die Gäste, die in der Liga ungeschlagen bleiben. Krzysztof Piatek (70.) hatte zwischenzeitlich für die Berliner ausgeglichen. Für die Hertha und Coach Dardai steht eine ungemütliche Länderspielpause bevor. Sechs Punkte, die Hertha durch die einzigen Siege gegen die Aufsteiger VfL Bochum und SpVgg Greuther Fürth holte, sind zu diesem Zeitpunkt viel zu wenig.

VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim 3:1 (1:0)

Der VfB Stuttgart hat nach schweren Wochen endlich den erhofften Befreiungsschlag gelandet. Die Schwaben bezwangen die TSG Hoffenheim in einem emotionalen Baden-Württemberg-Derby verdient mit 3:1 (1:0) und feierten nach fünf Spielen wieder einen Dreier.

Die Verteidiger Marc Oliver Kempf (18.), dem bereits sein drittes Saisontor gelang, und Konstantinos Mavropanos (60.) mit einem starken Solo brachten den VfB auf die Siegerstraße. Roberto Massimo (81.) erhöhte auf 3:0, ehe Jacob Bruun Larsen (84.) noch eine Ergebniskorrektur gelang.

Hoffenheim hatte in der ersten Halbzeit durchaus gute Gelegenheiten und verzeichnete einen Lattentreffer von Ihlas Bebou (17.). Dem leidenschaftlichen Auftritt der Gastgeber hatte die TSG aber zu wenig Willenskraft entgegenzusetzen.

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 1:3 (1:2)

Borussia Mönchengladbach hat nach fast 18 Jahren einen echten Fluch gebannt und erstmals wieder beim VfL Wolfsburg gewonnen. Das Team von Trainer Adi Hütter setzte sich bei den nun fünf Pflichtspiele sieglosen Niedersachsen mit 3:1 (2:1) durch und schaffte mit dem ersten Auswärtssieg der Saison den Anschluss ans obere Tabellendrittel.

Breel Embolo prägte die Anfangsphase einer unterhaltsamen Partie vor 12.845 Zuschauern. Mit einem spektakulären Fallrückzieher brachte der Schweizer Angreifer die Gäste schon in der 5. Spielminute in Führung und leistete rund 90 Sekunden später die Vorarbeit zum 2:0 durch Jonas Hofmann (7.).

Wolfsburg berappelte sich und schaffte noch in der ersten Hälfte den Anschluss durch Luca Waldschmidt (24.). Doch zu mehr reichte es nicht, Joe Scally (90.+5) erhöhte in der Nachspielzeit gar auf 3:1 für Gladbach. Die Schlussphase ab der 78. Spielminute absolvierten die Wölfe nach einer Gelb-Roten-Karte für Maxence Lacroix mit zehn Spielern, den fälligen Strafstoß für ein Foul an Embolo hielt Koen Casteels nach einem schwachen Versuch von Lars Stindl. Einen weiteren Platzverweis gegen Wolfsburgs Jerome Roussillon wegen einer vermeintlichen Notbremse nahm Schiedsrichter Frank Willenborg nach Studium der Videobilder zurück (84.).

Borussia Dortmund - FC Augsburg 2:1 (1:1)

Borussia Dortmund bleibt zu Hause eine Macht. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose feierte beim mühsamen 2:1 (1:1) gegen den FC Augsburg saisonübergreifend den achten Heimsieg in der Liga in Serie und rückte damit zumindest vorübergehend bis auf einen Punkt an Tabellenführer Bayern München heran. Raphael Guerreiro (10., Foulelfmeter) und Julian Brandt (51.) erzielten in Abwesenheit von Torjäger Erling Haaland die Treffer des BVB. Andi Zeqiri (35.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

Den ersten Warnschuss gaben vor 41.000 Zuschauern aber die Gäste ab. Der Abschluss von Daniel Caligiuri wäre BVB-Torhüter Gregor Kobel fast durchgerutscht (3.). Danach übernahm der Favorit das Kommando, ohne Haaland (muskuläre Probleme) kam das Dortmunder Offensivspiel aber nur schleppend in Schwung. Die Augsburger halfen dem DFB-Pokal-Sieger aber. Kapitän Jeffrey Gouweleeuw trat Donyell Malen in die Hacken, den fälligen Elfmeter verwandelte Guerreiro sicher.

Der BVB kontrollierte das Geschehen, war abr selten gefährlich. Bis Brandt zuschlug. Doch bei seinem Schuss von der Strafraumgrenze sah Torhüter Rafal Gikiewicz aber nicht gut aus. Eine Minute später lag der Ball wieder im BVB-Tor, Zeqiri hatte zuvor jedoch Manuel Akanji gefoult.

Der FCA blieb auch in der Folge mutig, das Dortmund bekam aber nun mehr Räume. Marco Reus verpasste bei seinem Lattenschuss aus kurzer Distanz den dritten Treffer (56.). Auf der anderen Seite parierte Kobel gegen Mads Pedersen (58.). Hazard traf frei vor Gikiewicz nur den Außenpfosten (67.), auch Reus vergab (70.).