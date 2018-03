Sport

Platzt der Real-Traum des Polen?: Rummenigge verwehrt Lewandowski Wechsel

Robert Lewandowski möchte den FC Bayern Richtung Madrid verlassen - ein Unding für den deutschen Fußball-Rekordmeister. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bekräftigt, "dass Robert in der nächsten Saison hundertprozentig bei Bayern München spielen wird".

Der FC Bayern München will Weltklassestürmer Robert Lewandowski in diesem Sommer nicht abgeben. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge betonte im Gespräch mit dem "Kicker": "Die Wette nehme ich gerne an, dass Robert in der nächsten Saison hundertprozentig bei Bayern München spielen wird." Zuletzt hatte es mal wieder Spekulationen um einen möglichen vorzeitigen Abschied von Lewandowski im Sommer zu Real Madrid gegeben.

Rummenigge nannte den bis Sommer 2021 vertraglich gebundenen 29-jährigen Polen "einen extrem wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft, er ist vielleicht die beste Nummer 9, die es in Europa gibt". Rummenigge erinnerte an das Jahr 2008, als "wir ein Wahnsinnsangebot für damalige Verhältnisse von Chelsea für Franck Ribery" hatten. Die Engländer sollen angeblich mehr als 80 Millionen Euro Ablöse und den Verteidiger José Bosingwa geboten haben. Der FC Bayern lehnte ab. "Von diesem Tag an wusste die ganze Fußballwelt: Gegen den Willen von Bayern München kann niemand einen Spieler von Bayern München kaufen", erklärte Rummenigge. Die Haltung in der Personalie Lewandowski sei nun "dieselbe", versicherte der Münchner Vorstandschef.

Ribéry und Robben müssen sich gedulden

Ob der Spieler damit glücklich ist? Lewandowski tue alles, um seinen Traum vom Wechsel zu Real Madrid zu verwirklichen, schreibt die spanische Sportzeitung "Marca". Und dieser Traum soll ja bekanntlich beiderseits existieren, denn auch Real Madrid und Trainer Zinédine Zidane wollen den Polen unbedingt im Team haben, so "AS". Allerdings wissen beide Parteien um die Schwierigkeiten aufgrund des noch bis 2021 laufenden Vertrags.

Die Sturm-Personalie ist für die Bayern derzeit offenbar wichtiger als der Verbleib zweier Altgedienter: Der Fahrplan mit den beiden jeweils 34 Jahre alten Offensivstars Franck Ribéry und Arjen Robben, deren Verträge im Sommer auslaufen, bleibt bestehen. "Wir haben mit beiden vereinbart, dass wir Mitte April sprechen werden", sagte Rummenigge. Ein angebliches Interesse am brasilianischen Offensivmann Malcom von Girondins Bordeaux wies der Bayern-Vorstand zurück. "Das ist eine Ente, die auf einem Münchner See gelandet ist", sagte der 62-Jährige.

Quelle: n-tv.de