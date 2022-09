Hasan Salihamidžić holt mal wieder zum Rundumschlag aus: Nach Verweisen des VfB Stuttgarts auf eine mögliche "Bayern-Lobby" keift der Sportvorstand von Bayern München mit scharfer Kritik zurück. Auch zum FC Barcelona und dem Duell mit Robert Lewandowski hat er einiges zu sagen.

Sportvorstand Hasan Salihamidžić von Bayern München hat mit scharfer Kritik auf die Behauptung des Stuttgarter Sportchefs Sven Mislintat reagiert, der deutsche Fußball-Rekordmeister werde von den Schiedsrichtern systematisch bevorteilt. "Das ist an den Haaren herbeigezogen und war nicht der intelligenteste Satz", sagte Salihamidžić im Sport1-Doppelpass.

Mislintat hatte nach dem 2:2 in München darüber gezürnt, dass der Unparteiische Christian Dingert nach einem Trikotzupfer von Chris Führich gegen Joshua Kimmich per Videobeweis das vermeintliche 1:1 des VfB aberkannte (51.): "Solche Entscheidungen kannst du nicht gebrauchen", sagte er, "auch wenn es natürlich schwer ist, gegen die Bayern-Lobby als Schiedsrichter anzukommen in so einem Stadion, mit der Atmosphäre und dem Druck."

Er habe sich auch deshalb so "aufgeregt, weil das Ding eine Vorgeschichte hat": Beim 1:3 gegen die Münchner in Stuttgart im November 2020 verweigerte Schiedsrichter Harm Osmers nach einer ähnlichen Szene dem Treffer zur 2:1-Führung des VfB die Anerkennung. Damals zupfte Tanguy Coulibaly am Ärmel von Bayern-Torwart Manuel Neuer.

Salihamidžić: "Ich werde nicht pfeifen"

Trotz der Ergebniskrise in der Fußball-Bundesliga glaubt Salihamidžić außerdem, dass der FC Bayern mit Selbstvertrauen in das Wiedersehen mit Robert Lewandowski und dem FC Barcelona in der Champions League geht. "Wir haben keine Angst, überhaupt nicht, aber Respekt vor jedem Gegner. Wir spielen zu Hause und wollen gewinnen", sagte der Sportvorstand.

Der frühere Profi erwartet einen freundlichen Empfang für den ehemaligen Münchner Torgaranten am Dienstag (21 Uhr/Prime Video und im Liveticker auf ntv.de). "Er hat mit uns alles gewonnen und eine Riesenleistung gebracht. Ich werde nicht pfeifen", sagte Salihamidžić, und auch die Fans hätten für die Situation "ein gewisses Gespür". Salihamidžić warnte davor, Barça allein auf Lewandowski zu reduzieren: "Wir kennen ihn ganz gut, die Jungs werden wissen, wie sie gegen ihn spielen müssen. Es ist aber nicht allein Lewandowski, da sind noch andere gute Fußballer drin, sie haben eine gute Mannschaft zusammengestellt."

Die drei Unentschieden in Serie in der Liga seien "nicht unser Anspruch", betonte der 45-Jährige, das 2:2 gegen den VfB Stuttgart aber sei "ein Ausrutscher gewesen, ich will nicht schwarzmalen". Der Sportchef berichtete, Trainer Julian Nagelsmann müsse im Umgang mit all den Topstars noch "seinen Stil finden. So einen Kader hat er auch noch nicht gehabt". Da brauche es "ein gutes Händchen und Fingerspitzengefühl, das ist ein Lernprozess auch für ihn".