Die Fußballer von Bayer Leverkusen sind weiter richtig gut im Flow: Der Bundesliga-Spitzenreiter zaubert auch in Europa. Doch Trainer Xabi Alonso mahnt - und ein provokanter Tweet Richtung eines Rivalen sorgt für Ärger. Klub-Boss Fernando Carro muss sich entschuldigen.

Bayer Leverkusen surft derzeit auf der Erfolgswelle. Ungeschlagen an der Bundesliga-Spitze, Zaubertore in der Europa League. Doch anstatt sich auf dieser Welle auszuruhen, bleiben Xabi Alonso und Co. demütig und selbstkritisch - genauso wie Klub-Boss Fernando Carro, der sich beim Rivalen aus der Nachbarschaft für ein provokantes Posting entschuldigen musste.

Denn in die heile Bayer-Welt hatte sich im Vorfeld des deutlichen 4:0 (2:0) zum europäischen Auftakt gegen den schwedischen Double-Sieger BK Häcken ein Social-Media-Fehltritt eingeschlichen. Mit einem Post hatte man die eigenen Fans mit aufreizenden Fragen aufgefordert, Tickets zu kaufen. Nur wer die Frage bejahte, ob man den Abstiegskampf verfolge, der sei "wohl Fan" des ungeliebten Rivalen 1. FC Köln.

"Kleine Rivalität" gehört im Fußball dazu

FC-Trainer Steffen Baumgart nutzte diese Steilvorlage - und teilte mächtig aus. "Der FC steht in dieser Region über allem - da kannst du 20-mal den UEFA-Cup gewinnen oder Vizemeister werden, das ist scheißegal", sagte der 51-Jährige. Carro könne "verstehen, wenn sich einige FC Fans dabei nicht wohlfühlen." Und dennoch: Diese "kleine Rivalität" gehöre im "Fußball eben dazu", sagte der 59-Jährige in der Halbzeitpause des Bayer-Spiels, das 25.402 Fans im nicht ausverkauften Stadion live verfolgten.

Und die wurden gleich viermal sehenswert belohnt: ein feiner Heber von Nationalspieler Florian Wirtz (10.), ein Volley-Traumtor von Startelf-Debütant Amine Adli (16.), ein Tanz von Sturmtank Victor Boniface (66.) und eine Direktabnahme von Jonas Hofmann (70.). Auch fünf Startelf-Änderungen im Vergleich zum 2:2 in München waren kein Problem. "Wir haben einen breiten Kader, können viel rotieren", sagte Interims-Kapitän Jonathan Tah: "Jetzt kommen viele Spiele, da brauchst du einfach genug Qualitäts-Spieler. Die haben wir."

Dabei lief wahrlich nicht alles perfekt. Bayer schaltete nach dem offensiven Feuerwerk in der Anfangsphase in den Schonmodus - zum Ärger von Alonso. "Ohne Kontrolle sind wir nicht so gut", monierte der 41-Jährige. Sein Team müsse es schaffen, "90 Minuten auf diesem Level zu bleiben." Trotz der dominanten Spielweise sei es "wichtig, demütig zu bleiben", sagte auch Hofmann. Abhaken, weitermachen. "Wir sind wieder im Bundesliga-Mindset. Das ist der wichtigste Wettbewerb für uns", sagte Alonso mit Blick auf die Liga-Partie gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).