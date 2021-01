Der Trend spricht für Borussia Dortmund. Es geht wieder aufwärts in der Fußball-Bundesliga, die Champions League ist wieder in erreichbarer Nähe. Der Sieg gegen den FC Augsburg zeigt das eindrucksvoll. Wäre da nicht eine anhaltende Schwäche.

Die Trendwende geschafft, die Kritiker besänftigt. Nach einer Woche zum Vergessen gab es bei Borussia Dortmund wieder zufriedene Gesichter. Das hoch verdiente 3:1 (1:1) über den FC Augsburg sorgte bei allen Beteiligten für große Erleichterung. "Das war eine sehr gute Reaktion. Solche Siege sind deutlich schöner als solche Wochen wie die letzte", kommentierte Nationalspieler Julian Brandt voller Freude das Ende der Negativserie mit zuvor drei Spielen ohne Sieg.

Selbst ein früher Rückstand durch den Augsburger André Hahn (10. Minute) und der verschossene Handelfmeter von Erling Haaland (21.) warfen die Borussia diesmal nicht aus der Bahn. Die Tore von Thomas Delaney (26. Minute) und Jadon Sancho (63.) vertrieben den Frust. Hinzu kam ein Eigentor von Felix Uduokhai (75.). "Heute fühlen wir uns etwas erleichtert. Nicht nur das Ergebnis hat gestimmt, sondern auch die Leistung", befand Trainer Edin Terzic.

Ein großes Manko aber bleibt: "Von verschossenen Elfmetern haben wir langsam auch die Schnauze voll", sagte Terzic laut "Kicker" nach dem dritten verschossenen Strafstoß in Serie. Der Norweger war zum Punkt geschritten, nachdem zuvor Marco Reus zuvor zweimal nicht souverän agiert hatte. Gegen Bremen hatte der Kapitän am 12. Spieltag erst im Nachschuss getroffen, gegen Mainz war er am 16. Spieltag gescheitert. So wie diesmal Haaland.

Champions League rückt wieder näher

Trotzdem: Mit dem Sieg rückte die Borussia in der Tabelle zumindest für einen Tag vom siebten auf den fünften Rang vor und kam dem avisierten Champions-League-Platz damit ein Stück näher. Auch Sportdirektor Michael Zorc hatte diesmal keinen Grund zur Klage: "Die Art und Weise war überzeugend. Nach dem 0:1 haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und waren zielstrebig. Das muss für uns der Weg sein."

Vor allem Delaney und Sancho trugen zur Trendwende bei. Nicht zuletzt deshalb sprach Coach Terzic den beiden Profis ein Sonderlob aus: "Wenn man einen Spieler hervorheben darf, dann ist es Thomas Delaney, weil er jede Lücke geschlossen hat." Sancho sieht der Fußball-Lehrer auf gutem Weg zu alter Stärke: "Er hat in den vergangenen Wochen einen sehr großen Schritt nach vorn gemacht." Die Zahlen sprechen dafür: Der Engländer war an drei der letzten vier BVB-Treffer beteiligt.

"Haben uns belohnt"

Dass die Chancenverwertung erneut nur suboptimal war, konnten alle Beteiligten diesmal verschmerzen. "Wir hätten vielleicht noch effizienter sein können, sind aber mit dem 3:1 zufrieden", sagte Manuel Akanji beim TV-Sender Sky , "wir haben nach dem Gegentor und dem verschossenen Elfmeter weiter nach vorn gespielt und uns dafür belohnt."

Angesichts der großen Überlegenheit des Gegners hielt sich der Frust der Augsburger über das 1:3 in Grenzen. "Wir haben versucht, leidenschaftlich dagegenzuhalten. Aber es hat einfach nicht gereicht. Dortmund war einfach die bessere Mannschaft", gab Trainer Heiko Herrlich unumwunden zu. Ähnlich sah es Torschütze Hahn: "Wir haben alles versucht und alles gegeben. Das 1:0 kommt uns natürlich zugute, aber dann bekommen wir zu einfache Gegentore. Wir wissen um die brutale Qualität der Borussia."

Anders als beim 2:1 vor einer Woche gegen Union Berlin blieben diesmal jedoch viele Wünsche offen. Zudem zeigt der Trend mit vier Niederlagen in den vergangenen fünf Spielen wieder nach unten.