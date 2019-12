Der FC Bayern zögert eine Entscheidung um Philippe Coutinho hinaus. Würde der Fußball-Bundesligist den Brasilianer kaufen, würde es sehr teuer werden. Nun gibt es Berichte, dass gleich mehrere Klubs aus England auf ein Nein der Münchner hoffen.

Der FC Bayern sortiert sich so langsam. Nach einer Durchwachsenen Hinrunde in der Fußball-Bundesliga gibt es seit dem 21. Dezember Klarheit beim Trainerposten: Hansi Flick - als Interimstrainer eingesprungen - darf bis Saisonende bleiben. Mindestens, vielleicht auch länger. Definitiv länger wird Oliver Kahn angestellt sein. Der frühere Torwart steigt am 1. Januar 2020 als neues Vorstandsmitglied ein. Und soll Ende 2021 den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge beerben.

So sicher diese Personalien sind, so unklar ist aber weiterhin, was mit Philippe Coutinho passiert. Der Brasilianer ist in der Hinrunde eine feste Größe, hat 15 von 16 möglichen Spielen absolviert. Doch während er beim 6:1-Sieg gegen Werder Bremen reüssierte, drei Tore schoss und zwei vorbereitete, kam er in allen anderen Spielen zusammen nur auf drei Tore und drei Vorlagen.

Gegen Bremen ist Coutinho der gefeierte Held. (Foto: dpa)

Der 27-Jährige ist vom FC Barcelona ausgeliehen, diese Vereinbarung läuft Ende der Saison aus. Und es scheint als seien sich die Bayern weiterhin nicht sicher, wie und ob man Coutinho einsetzen soll. Meist spielt er im offensiven Mittelfeld, mal wird er aber auch als Rechtsaußen oder Linksaußen eingesetzt. Konstanz? Fehlanzeige. Die Kaufoption soll 120 Millionen Euro betragen und so ist fraglich, ob die Münchner für den unbestritten hochbegabten Fußballer eine derart wahnsinnige Summe hinblättern werden.

England könnte das nächste Ziel sein

Doch wo würde Coutinho spielen, wenn der FC Bayern ihn nicht fest verpflichtet? Es scheint ausgeschlossen, dass er zum FC Barcelona zurückkehrt, die Katalanen planen offenbar nicht mit ihm. Allerdings soll es genug Interessenten aus England geben, berichtet "Mundo Deportivo". So sind die Topklubs Manchester United, FC Chelsea und Tottenham Hotspur hinter dem Brasilianer her.

Der FC Chelsea war dem Bericht zufolge bereits im Sommer interessiert, durfte aber aufgrund der Transfersperre keinen Spieler verpflichten. Die Sperre ist nun passé, schon im Winter darf Geld ausgegeben werden. Doch der Tabellenvierte konnte feststellen, dass die eigene Jugend es in der Liga ziemlich gut macht. Bei Tottenham Hotspur hat nun Trainer José Mourinho das Sagen - und dürfte sich angesichts der derzeitigen Tabellensituation um neue Spieler bemühen. Der Champions-League-Finalist des Vorjahres liegt nur auf Rang sechs. Auch Manchester United dürfte um Coutinho buhlen, da die Saison eher zäh verläuft. Mit gerade einmal 26 eigenen Toren liegt Manchester nur auf Rang acht. Letztendlich aber behält der FC Bayern das Sagen: Erst wenn der Bundesligist die Kaufoption ausschlägt, ist Coutinho auf dem Markt.