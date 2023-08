(Foto: Action Images via Reuters)

Der FC Bayern hat ein Torwart-Problem. Mit Sven Ulreich ist derzeit nur ein erfahrener Keeper einsatzbereit und wann Manuel Neuer wieder gesund zwischen den Pfosten stehen kann, weiß niemand. Eine externe Lösung soll her. Eine Top-Option hat sich zerschlagen, nun taucht ein überraschender Name auf.

Der FC Bayern ist nach Informationen von Sky an Torwart Stefan Ortega von Manchester City interessiert. So soll der Rekordmeister den 30 Jahre alten Ersatztorwart des Champions-League-Siegers bereits kontaktiert haben. Der frühere Torhüter von Arminia Bielefeld war bereits im Januar ein Thema bei den Bayern, die dann aber Yann Sommer (34) als Ersatz für den verletzten Stammtorwart Manuel Neuer (37) verpflichteten.

Ortega war erst im vergangenen Sommer zu Manchester City gewechselt und hatte mit dem Team des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola auf Anhieb das Triple gewonnen. Sein Vertrag auf der Insel gilt bis 2025. Auf der Suche nach einem Ersatz für Neuer war den Münchnern mit Chelseas Kepa Arrizabalaga eine Transfer-Option weggebrochen. Der 28-Jährige wechselte auf Leihbasis zu Real Madrid. Dabei waren die Bayern mit dem Spanier schon sehr weit in den Verhandlungen mit dem Wunschkeeper.

Tuchel erklärt das Dilemma

"Wir sind vorgestern beispielsweise sehr dicht dran gewesen. Wir hätten mit Kepa heute einen Torwart präsentieren wollen, wenn er sich dann nicht doch für Real Madrid entschieden hätte", berichtete der Münchner Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen am Sonntag. Nach den verschobenen Comeback-Plänen von Neuer sowie den Abgängen von Yann Sommer (Inter Mailand), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Johannes Schenk (Preußen Münster) haben die Bayern in Sven Ulreich aktuell nur einen erfahrenen und fitten Torwart in ihrem Kader.

"Wir brauchen einen zweiten Torwart. Ich bin überzeugt, dass wir bis zum 1. September eine Lösung finden werden", versicherte Dreesen. Eine Rückkehr Neuers ins Mannschaftstraining ist noch nicht absehbar, sodass die Münchner mit dem Nationaltorwart nicht konkret planen können. "Wir sind bei Manuel Neuer zuversichtlich, dass er innerhalb des zweiten Halbjahrs zurückkommen wird", sagte Dreesen. Vorsichtig optimistisch äußerte sich zuvor auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel. "Wenn sich Manu frei fühlt, kann es auch schnell gehen. Es ist aber sehr spekulativ", meinte Tuchel, der seinem Torhüter keinen Zeitdruck machen möchte.

Am vergangenen Freitag hatte Tuchel das Dilemma bei der Torwartsuche erklärt: "Wir suchen wahrscheinlich etwas, was kein anderer Verein sucht. Jemanden, der das Zeug zur Nummer eins hat und bei einer Rückkehr von Manu seinen Stolz schlucken kann." Ob Ortega, der bereits mal beim FC Bayern gehandelt worden war und bei City die klare Nummer zwei hinter Ederson ist, das Profil wirklich erfüllt?