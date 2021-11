Lionel Messi gewinnt den Ballon d'Or - und sagt in seiner Dankesrede, Robert Lewandowski gebührte die nachträgliche Auszeichnung für seine Leistungen im Jahr 2020. Ballon-d'Or-Chef Pascal Ferre schließt den Vorschlag nicht aus und denkt darüber nach. Viele Kritiker dürften besänftigt sein.

Ballon-d'Or-Chef Pascal Ferre hat eine nachträgliche Ehrung von Robert Lewandowski für das Jahr 2020 nicht ausgeschlossen. "Ich denke, wir müssen die Entscheidungen nicht sehr schnell treffen. Wir können darüber nachdenken und sollten gleichzeitig die Geschichte des Ballon d'Or respektieren, die auf Wahlen basiert", sagte Ferre dem Nachrichtenportal "Watson".

In seiner Dankesrede hatte Gewinner Lionel Messi den Veranstalter France Football aufgefordert, dem Torjäger des deutschen Rekordmeisters Bayern München die Auszeichnung für seine Leistungen im Jahr 2020 nachträglich zu verleihen. "Was Messi gesagt hat, war nett und schlau", sagte Ferre.

Im vergangenen Jahr war die Wahl aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Lewandowski galt als großer Favorit. Der Pole war bei der Wahl am Montagabend hinter dem nun siebenmaligen Rekordsieger Messi überraschend auf Platz zwei gelandet. "Ich habe Messi nicht an erster Stelle gesetzt. Ich habe Lewandowski zuerst gewählt, aber ich denke, dass Messi den Ballon d'Or auch verdient hat", sagte Ferre weiter.

Besonders in Deutschland hatten einige Größen des Fußballs kritisiert, dass der PSG-Star und nicht der Bayern-Stürmer die Wahl gewonnen hatte. Bayerns Vorstandsvorsitzender OIiver Kahn twitterte: "Neben seiner Ehrung zum Stürmer des Jahres hätte Lewandowski den Ballon d'Or genauso verdient gehabt, weil er seit Jahren jeden Tag absolut Herausragendes leistet."

Drastischere Worte wählte Lothar Matthäus. "Ehrlich gesagt verstehe ich nach dieser Wahl die Welt nicht mehr. Bei allem Respekt für Lionel Messi und alle anderen großartigen, nominierten Spieler. Keiner hätte es so verdient gehabt wie Lewandowski", schimpfte der Rekordnationalspieler. "Selbst wenn man nur 2021 in Betracht zieht, war er besser als der Rest. Er hat den Jahrhundert-Rekord von Gerd Müller geknackt, führt schon wieder die Torjäger-Liste in jedem Wettbewerb an, hat national und international auch in diesem Jahr alle überragt." Am Ende sind dann vielleicht alle froh, wenn Lewandowski die Trophäe für das Jahr 2020 in den Händen hält.