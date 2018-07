Sport

Standard, Patzer, WM-Halbfinale: Routinierte Franzosen kochen Uruguay ab

Mit einer disziplinierten Leistung gegen Uruguay zieht die französische Fußball-Nationalmannschaft ins WM-Halbfinale ein. Im ersten Viertelfinale des Turniers treffen Varane und Griezmann, der von einem bitteren Fauxpas des uruguayischen Torwarts Muslera profitiert.

Angeführt von Vorbereiter und Torschütze Antoine Griezmann haben Frankreichs Super-Techniker das Abwehrbollwerk Uruguay überwunden und das WM-Halbfinale erreicht. Die Équipe tricolore setzte sich in Nischni Nowgorod auch dank eines schweren Fehlgriffs von Uruguays Torwart-Routinier Fernando Muslera mit 2:0 (1:0) durch.

Uruguay - Frankreich 0:2 (0:1) Uruguay: Muslera - Cáceres, Giménez, Godín, Laxalt - Nández (73. Urreta), Torreira, Bentancur (59. Rodríguez), Vecino - Suárez, Stuani (59. Gómez); Trainer: Tabárez.

Frankreich: Lloris - Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard - Kante, Pogba - Tolisso (80. N'Zonzi), Griezmann (93. Fekir), Mbappé (88. Dembélé) - Giroud; Trainer: Deschamps.

Tore: 0:1 Varane (40.), 0:2 Griezmann (62.)

Schiedsrichter: Néstor Pitana (Argentinien)

Zuschauer: 43.319 (Nischni Nowgorod)

Gelbe Karten: Bentancur (38.), Rodríguez (69.), Mbappé (69.)

Ohne ihren verletzten und nicht mal im Kader aufgeführten Offensivstar Edinson Cavani machte es Uruguay dem Vize-Europameister vor 43.319 Zuschauern lange schwer. Ein Tor von Innenverteidiger Raphaël Varane in der 40. Minute nach einer Freistoß-Hereingabe von Griezmann sowie ein Fernschuss des Angreifers in der 61. Minute, den Muslera durchrutschen ließ, reichten den Franzosen aber letztlich zu einem routinierten Sieg. Der lässt die Grande Nation nun mehr denn je auf den zweiten Titel exakt 20 Jahre nach dem Triumph bei der Heim-WM 1998 hoffen, an dem der heutige Trainer Didier Deschamps als Spieler beteiligt gewesen war. "Mir fehlen fast die Worte", sagte der Coach. "Ich bin sehr, sehr stolz auf meine 23 Spieler. Ich bin froh, Franzose zu sein."

Vier Jahre nach dem Viertelfinal-Aus gegen die DFB-Elf in Brasilien erreichte Frankreich zum dritten Mal nach 1998 und 2006 ein WM-Semifinale. Gegner am Dienstag in St. Petersburg ist entweder Rekordweltmeister Brasilien oder Belgien. Für Uruguay endete die russische WM-Reise in Nischni Nowgorod: Den Ausfall von Cavani konnte die Mannschaft aus dem 3,5-Millionen-Einwohner-Land, die bis dahin im gesamten Turnier erst einen Gegentreffer kassiert hatte, trotz Einsatzes und großer Leidenschaft nicht kompensieren.

Cavani-Rätsel bis zum Anpfiff

Das Aufstellungs-Rätsel um Cavani wurde erst eine Stunde vor dem Anpfiff gelöst. Die elf Spieler, die Uruguays Trainer-Maestro Óscar Tabárez auf den Platz schickte, wollten es ohne ihren Achtelfinal-Doppeltorschützen erst recht wissen. Sie schmetterten voller Inbrunst die Hymne und begannen mit Wucht und Härte gegen die filigranen Franzosen um den rasanten Kylian Mbappé.

Die Strategie der "Celeste" war klar: Schneid abkaufen und den Gegner gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Das klappte zunächst. Uruguay machte Druck, Frankreich zeigte einmal mehr Schwächen in der Defensive, Varane wurde erstmal zum Unsicherheitsfaktor. In der fünften Minute erarbeiteten sich die Südamerikaner die erste Chance des von Beginn an giftigen Spiels. Nach einer Vorlage von Mittelstürmer Luis Suárez verzog Cavani-Ersatz Cristhian Stuani jedoch deutlich. Neun Minuten später rettete Frankreich-Keeper Hugo Lloris mit einem Hechtsprung nach einem Kopfball von José Giménez.

Varane besiegt sein Turnier-Trauma

Die Franzosen brauchten eine Viertelstunde, um sich auf die harte Gangart einzustellen. Dann legte Mittelstürmer Olivier Giroud Teenager Mbappé den Ball mit dem Kopf vor, doch der völlig freistehende 19-Jährige köpfte das Spielgerät überhastet über das Tor.

Besser als Mbappé machte es Varane. Griezmann flankte aus dem rechten Halbfeld ins Zentrum, wo der 25-Jährige unhaltbar einköpfte - ausgerechnet Varane, der beim Viertelfinal-K.o. seines Teams gegen Deutschland 2014 beim Gegentreffer von Mats Hummels noch schlecht ausgesehen hatte.

Uruguay schüttelte sich kurz und schaltete dann auf Angriff. Kurz vor der Pause verhinderte Lloris mit einer Glanztat den Ausgleich durch einen Kopfball von Martin Cáceres (44.). Auch nach dem Seitenwechsel bemühte sich Uruguay um Torgefahr, zumeist jedoch vergeblich. Stattdessen legten die Franzosen nach. Muslera ließ Griezmanns Distanzschuss über die Hände in den Kasten flutschen. Frankreichs Torschütze Griezmann, der sich eng mit Uruguay verbunden fühlt und sehr gut mit "Celeste"-Kapitän Diego Godín befreundet ist, freute sich im Stillen. Mit dem 2:0 war die Partie entschieden. Frankreich verwaltete, kam noch zu einigen Abschlüssen. Uruguay hatte offensiv nichts mehr dagegenzusetzen.

Quelle: n-tv.de