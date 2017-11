Technik

Black Friday bei Samsung & Co.: Das sind echte Technik-Schnäppchen

Von Klaus Wedekind

Heute ist "Black Friday". Das bedeutet, viele Technik-Hersteller bieten ihre Geräte deutlich günstiger an als an anderen Tagen. n-tv.de zeigt, in welchem Shop sich ein Besuch lohnen könnte.

Würde man die Werbung mancher Hersteller für bare Münze nehmen, könnte man meinen, am "Black Friday" bekäme man ihre Produkte fast schon geschenkt. Doch weil die Rabatte von 30, 40 oder mehr Prozent auf die unverbindliche Preisempfehlung gegeben werden, sind viele vermeintlich günstige Angebote überhaupt keine Schnäppchen. Und wenn nur eine Handvoll Geräte zu haben sind, ist das auch kein richtiger "Sale". n-tv.de hat sich einige Aktionen von Samsung & Co. angesehen und sagt, was von ihnen zu halten ist.

Im Shop von Samsung findet man heute zwei sehr interessante Angebote: Das Galaxy S8 (64 GB) gibt's im Doppelpack mit einem Galaxy S7 (32 GB) für 800 Euro, für ein Galaxy S8+ (64 GB) kombiniert mit einem Galaxy S7 Edge (32 GB) zahlt man 900 Euro. Die Preise sind tatsächlich gut. Verglichen mit den besten Preisen, die man sonst finden kann, spart man beim Duo S8/S7 rund 120 Euro, beim größeren Pärchen sind es sogar 180 Euro. Das Problem an diesem Angebot ist nur, dass man schnell jemanden finden muss, der das zweite Gerät haben möchte.

Noch mehr kann man sparen, wenn man ein Samsung-Tablet kaufen möchte. Hier gibt es beispielsweise das Galaxy Tab S3 (Wi-Fi) für 400 Euro, normalerweise muss man dafür mindestens 560 Euro hinblättern. Das größere Galaxy Book (Wi-Fi) gibt's für 550 Euro, rund 150 Euro unter den günstigsten Preisen auf Vergleichsportalen.

Apple bleibt Apple

Apple setzt auch am "Black Friday" die Preise nicht herab, aber es gibt iTunes-Gutscheine zu jedem heute gekauften Gerät - aber nicht beim iPhone X oder iPhone 8. Und wenn man sich auf Preisvergleichs-Seiten umsieht, erkennt man, dass man bei Apple auch heute kein Schnäppchen machen kann. Das iPad Pro (2017) kostet in der einfachsten Variante beispielsweise bei Cyberport rund 635 Euro inklusive Versand. Apple bietet das Tablet für 730 Euro an und gibt einen 100-Euro-Gutschein dazu. Das iPhone 7 bekommt man bei anderen Händlern für knapp 570 Euro, bei Apple für 630 plus 50 Euro iTunes-Guthaben.

Wie sieht's bei Microsoft aus, kann man da heutige richtig sparen? Ja, aber man muss genau hinsehen und vergleichen. So gibt es beispielsweise das Surface Pro mit Intels Prozessor Core m3, einer 128 Gigabyte großen SSD und 4 Gigabyte Arbeitsspeicher kombiniert mit einem schwarzen Surface Pro Type Cover für 730 Euro. Das Angebot ist stark. Im Preisvergleich findet man alleine das Tablet nicht günstiger als 815 Euro, mit Type Cover zahlt man etwa 930 Euro. Das Angebot einer Xbox One S (500 GB) mit dem Spiel "Forza Horizon 3" im Bundle für 180 ist dagegen eher ein Rausverkauf. Denn die Konsole gibt's für 170 Euro inklusive "Assassin's Creed: Origins" schon für 170 Euro.

Honor lässt sich nicht lumpen

Honor verkauft am "Black Friday" zwei prima Smartphones nicht nur im eigenen Shop, sondern auch bei großen Elektroketten stark reduziert. Das Honor 9 kostet aktuell 330 Euro - 70 Euro weniger als der günstigste Preis zuvor war. Das Honor 6X gibt's heute für 180 Euro, hier spart man knapp 30 Euro.

Auch Sonos hat seine WLAN-Lautsprecher heruntergesetzt, aber sparen kann man hier nicht wirklich. Die Playbase hat Sonos beispielsweise um 100 Euro auf 700 Euro reduziert, in anderen Shops bekommt man sie 70 Euro günstiger. Der Play:1 kostet ab heute dauerhaft 179 Euro, man findet ihn aber mühelos schon für 165 Euro.

Ebensowenig lohnt sich die Schnäppchenjagd bei Sony Mobile. Das Top-Smartphone Xperia XZ1 kostet dort heute 600 statt 700 Euro, andere Online-Händler verlangen 20 Euro weniger.

Knappes Angebot bei Lenovo

Wer Notebooks sucht, kann bei Lenovo vorbeischauen, ist aber vielleicht schnell enttäuscht. Die Chinesen haben schon ein paar echte Schnäppchen auf ihrer Webseite, aber aktuell sind beispielsweise bereits die Yoga-Geräte nicht mehr verfügbar. Einen Blick wert und zur Zeit auch verfügbar ist das Ideapad 510 (15 Zoll). Mit Core-i5-Prozessor, 8 Gigabyte Arbeitsspeicher (RAM) und einer 128 Gigabyte (GB) großen SSD kostet es heute 490 Euro, rund 250 Euro unter dem üblichen Internet-Preis. Bei Lenovo gilt: Wer schnell ist, kann viel Geld sparen, wenn er das Gerät noch findet, das er haben möchte.

Bei Acer ist aktuell noch jedes Angebot verfügbar. Interessant ist unter anderem das 15-Zoll-Notebook Swift 3, Intel Core i5, 8 GB RAM und 256 GB großer SSD für 680 Euro. Normalerweise muss man dafür an die 800 Euro hinblättern.

Eine etwas spezielle "Black Friday"-Taktik hat Google. So bietet das Unternehmen den Home im eigenen Shop "reduziert" für knapp 100 Euro an, aber bei Media Markt und anderen großen Elektronikanbietern gibt's den smarten Lautsprecher mit Googles Segen bereits für 85 Euro. Der Home Mini kostet im Firmen-Shop aktuell 39 statt 59 Euro, woanders zahlt man 35 Euro. Auf seine Pixel-Smartphones gibt Google keinen Rabatt.

Auch Teufel kombiniert

Amazon bietet in der "Cyber-Monday-Woche" nicht nur haufenweise Produkte anderer Hersteller an, sondern hat auch seine eigenen Geräte reduziert. So kostet beispielsweise der Echo Plus 120 statt 150 Euro, der Kindle Paperwhite 80 statt 120 Euro. Das gilt aber nicht nur für den eigenen Shop, sondern auch in vielen anderen Online-Läden.

Für Lautsprecher und Kopfhörer lohnt sich heute ein Blick in den Store und in die Partner-Shops von Teufel. Unter anderen gibt's die Bluetooth-In-Ears Move BT für 89 Euro, die sonst mindestens 100 Euro kosten. Die Stöpsel gibt's auch in Kombination mit dem Over-Ear-Kopfhörer Mute BT für 200 Euro - hier spart man rund 70 Euro im Vergleich zu anderen Tagen. Alleine kostet der Mute BT 150 Euro statt 170 Euro.

Quelle: n-tv.de