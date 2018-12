Wirtschaft

Milliardenschwere Ausgabe: Daimler sichert sich Batteriezellen

Daimler wappnet sich für die Zukunft: Der Autobauer ordert in großem Stil Batteriezellen für seine E-Autos. Der Dax-Konzern will in den nächsten vier Jahren 130 elektrifizierte Pkw-Varianten herausbringen.

Daimler hat für die Umstellung auf Elektrofahrzeuge milliardenschwere Verträge zum Kauf von Batteriezellen abgeschlossen. Bis 2030 seien Aufträge für Zellen im Wert von mehr als 20 Milliarden Euro vergeben, teilte der Stuttgarter Autobauer mit.

Bis 2022 seien 130 elektrifizierte Pkw-Varianten, also reine batterie-elektrische Autos wie auch solche mit Hybridantrieb, geplant. Hinzu kämen Transporter, Busse und Lkw. Bis 2025 soll der Absatz reiner Elektroautos 15 bis 25 Prozent des Gesamtabsatzes betragen, bekräftigte der Dax-Konzern.

"Nach Milliarden-Investitionen in die Entwicklung der Elektro-Flotte und den Ausbau unseres globalen Batterienetzwerks gehen wir jetzt den nächsten Schritt", äußert Daimler-Chef Dieter Zetsche in der Mitteilung. Die Zellen sollen auf dem Weltmarkt zugekauft werden, um sich die "bestmögliche Technologie" zu sichern. Daimler konzentriere sich auf die "Kernkompetenz" der Batteriemontage.

VW und BMW haben bereits gehandelt

Mehr als eine Milliarde Euro investiert der Konzern in einen globalen Batterie-Produktionsverbund. Der Batterie-Produktionsverbund bestehe aus acht Fabriken auf drei Kontinenten: Die erste Fabrik im sächsischen Kamenz ist im Serienbetrieb, die zweite Fabrik in Kamenz starte Anfang 2019. Zwei weitere Fabriken sollen in Stuttgart-Untertürkheim entstehen, eine am Standort Sindelfingen, eine jeweils an den Standorten Peking (China), Bangkok (Thailand) und Tuscaloosa (USA).

Daimler folgt damit Volkswagen oder auch BMW, die ebenfalls langfristige Verträge zur Lieferung von Zellen in Milliardenumfang geschlossen haben.

Quelle: n-tv.de