In Großbritannien werden immer mehr Baufahrzeuge und Landwirtschaftsmaschinen geklaut. Die Polizei geht davon aus, dass sie nach Russland verkauft werden. Wegen der westlichen Sanktionen sind etwa Bagger dort Mangelware.

Die russische Invasion richtet schwere Schäden in der Ukraine an. Die Auswirkungen des Überfalls und der vom Westen verhängten Sanktionen sind in ganz Europa zu spüren - auch in den verschlafensten Regionen Englands. Wie "Politico" schreibt, geht die britische Polizei davon aus, dass Landwirte und Baustellen von einer Diebstahlwelle heimgesucht werden. Demzufolge stehlen organisierte kriminelle Banden komplette Maschinen oder bauen Teile aus - und verschicken das Diebesgut in immer größerer Menge über Osteuropa nach Russland.

"Es breitet sich wie eine Pandemie aus. Nichts ist sicher, egal wo man es abstellt", zitiert das Magazin eine Frau, die einen Bauernhof in Hertfordshire betreibt. Nach Angaben der Polizei ist der Diebstahl von Landwirtschafts- und Baumaschinen in England und Wales im ersten Quartal dieses Jahres um mehr als 300 Prozent gestiegen. Begehrt sind unter anderem Bagger und hochwertige GPS-Geräte, mit denen Landwirte ihre Felder kartieren und effizienter bepflanzen können.

Westliche Hersteller von Landwirtschaftsmaschinen - darunter der US-Riese John Deere und das niederländische Unternehmen Lely - hatten nach dem Überfall auf die Ukraine Lieferungen nach Russland und Belarus eingestellt. Zu Beginn des Einmarsches hatten russische Soldaten ein John-Deere-Werk in der Ukraine geplündert, da russische Landwirte wegen der Sanktionen Schwierigkeiten haben, an wichtige Ersatzteile zu gelangen.

Größere landwirtschaftliche Geräte werden aus Großbritannien in Lastwagen und Containern abtransportiert. Kleinere Gegenstände wie GPS-Geräte können per Kurier ins Ausland geschickt werden. Vergangenen Monat baten britische Beamte ihre niederländischen Kollegen einen Lastwagen sicherzustellen, der auf einer Fähre über den Ärmelkanal unterwegs war - in ihm befanden sich vier gestohlene Bagger und eine Pferdebox.