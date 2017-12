Wirtschaft

Wegen drohenden Schneefalls: ICE-Züge fahren am Wochenende langsamer

Die Temperaturen sollen wieder unter den Nullpunkt fallen - und die Bahn bangt um ihre Züge. Um Beschädigungen und Ausfälle durch Schnee und Eis zu vermeiden, lässt sie die ICEs am Wochenende vorsichtshalber langsamer fahren.

Wegen des erwarteten Wintereinbruchs am Wochenende wird die Deutsche Bahn die Geschwindigkeit auf Fernstrecken drosseln. ICE-Züge würden an diesem Samstag und Sonntag auf Hauptverbindungen nur mit maximal 200 Stundenkilometern unterwegs sein, teilte die Bahn in Berlin mit. Dadurch sollten witterungsbedingte Beschädigungen durch "Eisabwurf" und daraus folgende Zugausfälle vermieden werden.

Für die Reisenden ergeben sich nach Angaben der Bahn Fahrzeitverlängerungen zwischen zehn und 20 Minuten. Betroffen sind unter anderem die Strecken zwischen Hamburg und Berlin, Berlin und München, Köln und Frankfurt am Main sowie Mannheim und Stuttgart. Auch auf der erst vergangenen Sonntag eingeweihten neuen Schnellstrecke Berlin-München sollen die Züge langsamer fahren.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet für das Wochenende mit Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Nach dem bislang letzten Wintereinbruch am vorigen Wochenende seien 19 ICEs durch Schnee und Eis beschädigt worden, teilte die Bahn mit. Einige schwer beschädigte Züge befänden sich noch immer in der Reparatur. "Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass durch Geschwindigkeitsreduzierungen ein deutlich stabilerer Zugverkehr sichergestellt werden kann", betonte sie.

Quelle: n-tv.de