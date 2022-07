Die USA leiden unter einer Rekord-Inflation. Die Notenbank steuert aggressiv dagegen. Tesla-Chef Elon Musk sieht bereits Anzeichen dafür, dass sich die Situation normalisiert.

Die hohe Inflation in den USA könnte nach Einschätzung von Elon Musk ihren Höhepunkt überschritten haben. "Inflation könnte tendenziell nach unten gehen", twitterte der Tesla-Chef. Der Grund für diese Einschätzung: Die Preisentwicklung für die meisten bei der Fertigung der E-Autos verwendeten Rohstoffe gehe nach unten.

Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass Tesla auf eine Preiserhöhung verzichtet. Auf die Frage, ob die Autos teurer werden, antwortete Musk: Es sei zu früh, das mit Sicherheit zu sagen.

Die Inflationsrate liegt in den USA bei 9,1 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit Ende 1981. Die US-Notenbank Fed versucht mit kräftigen Zinserhöhungen die Preissteigerung in den Griff zu bekommen. Diese Woche hob sie die Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte an - so wie bereits im Juni. Nach diesem Doppelschlag liegt der geldpolitische Schlüsselsatz nun bereits in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent. Die Fed hat weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt.

Die Inflation wird auch von Faktoren angeheizt, auf die sie keinen Einfluss hat: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine macht Energie teurer. Die harten Lockdowns in China wirbeln die weltweiten Lieferketten immer wieder durcheinander, sorgen für Versorgungsengpässe und führen damit zu höheren Preisen.