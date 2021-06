Zu Wochenbeginn kann sich die Wall Street nicht entscheiden: Während der Nasdaq zulegt, geben sich Anleger abseits der Tech-Werte verhalten. Sie warten nun gespannt darauf, ob die US-Notenbank ihren geldpolitischen Kurs bestätigen wird.

Ohne klaren Trend sind die US-Aktienmärkte in die neue Börsenwoche gestartet. Während sich die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich moderat im Minus bewegten, setzten die Technologietitel an der Nasdaq ihre jüngste Bergfahrt fort. Im Anlegerfokus standen die für Mittwoch avisierten geldpolitischen Kommentare und Beschlüsse der US-Notenbank. Nach Einschätzung der meisten Analysten wird die Fed trotz eines zuletzt starken Anstiegs der Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhalten.

Der Dow Jones Industrial schloss am Montag 0,25 Prozent tiefer bei 34.393,75 Punkten. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 gewann hingegen 0,18 Prozent auf 4255,15 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,93 Prozent auf 14.128,20 Punkte nach oben. Damit erklomm der technologielastige Auswahlindex ein weiteres Rekordhoch.

Auch wenn die Fed wiederholt betont hat, dass der Anstieg der Inflation nur vorübergehend sei, könnte eine Reduzierung der Anleihekäufe diskutiert werden. Die meisten Analysten erwarten jedoch keine Entscheidung vor der jährlichen Konferenz der Zentralbank in Jackson Hole im August. Die jüngsten Daten deuteten darauf hin, dass die US-Wirtschaft wieder an Schwung gewinnt, aber nicht überhitzt.

Die Aussicht auf eine steigende Treibstoff-Nachfrage dank der Fortschritte bei den Corona-Impfungen in den Industrieländern und des damit einhergehenden Abbaus von Restriktionen trieb den Ölpreis auf den höchsten Stand seit zwei Jahren. Der Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee kletterte zwischenzeitlich um bis zu 1,1 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 73,52 Dollar je Barrel, schloss dann bei 72,74 Dollar. "Mit Beginn der Sommerreisesaison dürfte die Nachfrage nach Benzin weiter zunehmen", prognostizierte Dirk Steffen, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank. "Insbesondere, falls die USA ihre pandemiebedingten Einreisebeschränkungen zeitnah lockern sollten." Wie zuvor bereits an den europäischen Aktienmärkten ließ der hohe Ölpreis Anleger auch an der Wall Street zu Anteilsscheinen aus dem Energiesektor greifen, der rund 0,3 Prozent zulegte.

Novavax legt zu

Novavax fielen nach anfänglichen Gewinnen um 0,9 Prozent. Der Covid-19-Impfstoff des Unternehmens hat in Tests einen Wirkungsgrad von 90 Prozent gezeigt. Händler begründeten das Minus mit Gewinnmitnahmen.

In der dritten Reihe machten Iteos einen Satz um 37,3 Prozent. Das Unternehmen hat mit Glaxosmithkline eine Zusammenarbeit zur Entwicklung und Vermarktung einer experimentellen Krebstherapie vereinbart. Iteos erhält eine Vorauszahlung von 625 Millionen Dollar. Dazu könnten Meilensteinzahlungen von bis zu 1,4 Milliarden Dollar kommen.

Aufwärts ging es auch für Bitcoin. Die Cyber-Devise kletterte wieder über die Marke von 40.000 Dollar, nachdem Tesla-Chef Elon Musk am Wochenende angekündigt hatte, die Kryptowährung möglicherweise wieder als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Voraussetzung sei aber, dass der Einsatz von erneuerbaren Energien bei der führenden Digitalwährung auf etwa 50 Prozent ausgebaut werde.

"Nach dem Strategieschwenk bedeutet offensichtlich vor dem Strategieschwenk", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden Research den Schritt. Musk hatte nach nur sieben Wochen die Akzeptanz von Bitcoin als Zahlungsmittel für Elektroautos von Tesla vor einem Monat wieder gestoppt und dies mit dem hohen Energieverbrauch im Kryptosektor begründet. "Ob Anleger das Hin und Her Elon Musks am Ende des Tages wirklich abkaufen, bleibt abzuwarten", betonte Emden.

Steil nach oben ging es erneut für einzelne "Meme"-Aktien. Darunter verstehen Börsianer Werte, bei denen sich Kleinanleger in einschlägigen Internet-Foren gegenseitig zum Kauf ermuntern. Das bekannteste Beispiel ist der US-Videospielehändler Gamestop. Diesmal griffen die Anleger bei Aktien des Computerzubehör-Anbieters Corsair zu, die mehr als 15 Prozent nach oben schossen. Die Aktie war zuletzt in Internetforen hochgejubelt worden.

Auch für die Aktie der US-Kinokette AMC ging es mit einem Plus von fast 12 Prozent erneut nach oben. Das Unternehmen teilte zuletzt mit, dass über 80 Prozent seiner Aktien von Kleinanlegern gehalten werden. Dagegen stürzten die Titel von Lordstown Motors fast 19 Prozent ab. Anleger wurden verschreckt durch die Abgänge des Firmen- und des Finanzchefs. Die beiden Manager nahmen ihren Hut, nachdem der Anbieter von Elektro-Pickups vergangene Woche davor gewarnt hatte, dass der Bestand an liquiden Mitteln möglicherweise nicht ausreichen könnte, um im Geschäft zu bleiben.