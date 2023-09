Kaugummistreifen sind in deutschen Supermärkten zunehmend rar gesät. Wer auf den beliebten Kauspaß nicht verzichten will, muss im Internet teils tief in die Tasche greifen: Bis zu 70 Euro kostet eine 120er-Packung dort. Was sich hinter dem plötzlichen Preissprung verbirgt.

Die Preise für Streifenkaugummis sind in den vergangenen Monaten deutlich in die Höhe geschossen. Während die klassischen Streifen in deutschen Supermärkten kaum noch zu finden sind, werden die Produkte im Internet zu teils immensen Preisen angeboten. Wie der "Spiegel" berichtet, wird ein Streifen der amerikanischen Marke Wrigley's Spearmint mittlerweile für 60 Cent verkauft. Im Onlinehandel von Kaufland koste eine Groß-Packung mit 120 Stück mittlerweile rund 70 Euro.

Mars, der Mutterkonzern von Wrigley, will mit den plötzlichen Preissprüngen nichts zu tun haben. Laut "Spiegel" verwies der Konzern hinsichtlich der Preisgestaltung auf die Entscheidungsfreiheit der einzelnen Händler. Die wahre Ursache für den drastischen Preisanstieg liegt wohl an anderer Stelle: Ende vergangenen Jahres hatte Mars die Wrigley's-Kaugummis aus dem Sortiment genommen und die weitere Produktion gestoppt. Seither sind nur noch Restbestände des kultigen Kaugummis verfügbar. Die weiterhin hohe Nachfrage befeuert die nun teils horrenden Preise.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Nostalgie den Wert von Waren in die Höhe treibt. So verschwand zu Beginn des Jahres auch Punica, der beliebte Fruchtsaft des Pepsico-Konzerns aus den Supermarktregalen. Der Preis des Kultgetränks stieg daraufhin ebenfalls rapide an. Laut Bericht der Osnabrücker Tageszeitung NOZ verlangten eBay-Händler teils das 50-fache des bisherigen Einkaufspreises.

Die Sehnsucht nach vergangenen Kindheitstagen füllt auch den Keller der Freiburger Brüder Thomas und Volker Martins. Das Komikerduo besitzt eigenen Angaben zufolge die größte Kaugummisammlung der Welt. Nach "Spiegel"-Berechnung dürfte die Kollektion von rund 20.000 Streifen nunmehr gut 10.000 Euro wert sein. Wegen ihrer Sammelleidenschaft seien sie oft verlacht worden, sagte Thomas Martins dem "Spiegel". Jetzt werde man wohl einbruchsichere Türen einbauen müssen.