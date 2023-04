Neue Wirtschaftsdaten lassen die Händler an der Wall Street pessimistischer auf die nächsten Monate blicken, der Dow gibt nach. Federn lassen insbesondere Papiere der US-Versicherer. Beim Online-Marktplatz Etsy schlagen die Anleger dagegen zu.

Wieder entflammte Rezessionsängste nach neuesten US-Konjunkturdaten haben die Wall Street am Dienstag ins Minus gedrückt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent tiefer auf 33.402 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,5 Prozent auf 12.126 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,6 Prozent auf 4100 Punkte ein.

Die US-Industrie hat im Februar erneut ein Auftragsminus eingefahren. Die Bestellungen gingen zum Vormonat um 0,7 Prozent zurück. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Minus von 0,5 Prozent gerechnet, nach einem abwärts revidierten Rückgang von 2,1 Prozent im Januar. Auch die Jobmarktdaten für Februar zeigten einen überraschend starken Rückgang bei neu eröffneten Stellen. "Der Arbeitsmarkt begann schon vor der Bankenkrise im März an Schwung zu verlieren, und dies führt zu einer gefährlichen Situation, in der eine Verschärfung der Kreditbedingungen in den kommenden Monaten zu tatsächlichen Entlassungen führen könnte, da die Unternehmen versuchen, ihre Kosten unter Kontrolle zu bringen", sagte Christopher Rupkey, Ökonom beim Handelshaus FWDBONDS.

Die Rezessionsängste setzten den Titeln der US-Versicherer zu. Anteilsscheine von Unternehmen wie Prudential, Travelers, Metlife und American International verloren bis zu 2,1 Prozent.

Die Ankündigung eines Konkursverfahrens drückte die Aktien von Virgin Orbit deutlich ins Minus. Die US-notierten Titel der britischen Satellitenfirma stürzten um rund 23 Prozent ab.

Gefragt waren dagegen die Aktien des auf Kunsthandwerk spezialisierten Online-Marktplatzes Etsy, die 1,3 Prozent zulegten. Die Analysten der US-Investmentbank Piper Sandler haben die Titel auf "Overweight" nach zuvor "Neutral" gesetzt. Etsy sei besonders gut aufgestellt, die aktuellen makroökonomischen Hindernisse wie die hohe Inflation abzuwettern, schreiben die Experten. Grund sei seine steigende Beliebtheit bei der jüngsten Generation der Käufer.