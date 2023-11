Im vergangenen Jahr verpasst Ryanair seinen Rekordgewinn knapp, dieses Jahr ist es so weit: Die Billig-Airline kündigt für das laufende Geschäftsjahr den höchsten Gewinn der Konzerngeschichte an. Den Aktionären winkt erstmals eine reguläre Dividende.

Europas größter Billigflieger Ryanair steuert nach einem starken Sommerquartal im laufenden Geschäftsjahr auf einen Rekordgewinn zu. In den zwölf Monaten bis Ende März 2024 dürfte der Überschuss 1,85 Milliarden bis 2,05 Milliarden Euro erreichen, teilt das irische Unternehmen in Dublin mit. Den bisher höchsten Gewinn erzielten die Iren 2018 mit 1,45 Milliarden Euro, im vergangenen Jahr verpassten sie diese Marke mit einem Gewinn von 1,3 Milliarden Euro nur knapp.

Erstmals winkt den Aktionären jetzt eine reguläre Dividende. Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März sollen in zwei gleich großen Tranchen insgesamt 400 Millionen Euro an die Anteilseigner fließen: Im Februar 2024 ist eine Zwischendividende von 200 Millionen Euro geplant, im September sollen Aktionäre eine finale Dividende von ebenfalls 200 Millionen Euro oder 35 Cent je Aktie erhalten. In den Folgejahren will Ryanair jeweils 25 Prozent des um Sondereffekte bereinigten Vorjahresgewinns als Dividende ausschütten.

Bisher zahlte das Unternehmen vereinzelt eine Sonderdividende. Auch diese Praxis sei weiterhin eine Möglichkeit, ebenso Aktienrückkäufe, heißt es. "Der Verwaltungsrat wird sich die Flexibilität vorbehalten, wenn angemessen überschüssige Barmittel an die Aktionäre über Sonderdividenden und/oder Aktienrückkäufe zurückzugeben", teilte die Gesellschaft mit.

Liefert Boeing wie versprochen?

Im zweiten Geschäftsquartal von Juli bis September steigerte Ryanair den Umsatz dank stärkerer Nachfrage und höherer Ticketpreise im Jahresvergleich um 23 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. Die Zahl der Fluggäste stieg um 11 Prozent, die Ticketpreise zogen um 14 Prozent an. Unter dem Strich stieg Ryanairs Gewinn um mehr als 40 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Bereinigt um eine Sonderbelastung aus dem Vorjahr belief sich der Anstieg auf 26 Prozent.

Im laufenden Geschäftsjahr rechnet Ryanair weiterhin mit einem Passagieraufkommen von 183,5 Millionen. Dies hänge aber auch davon ab, ob Boeing seine Lieferzusagen für die neuen Jets einhalten kann.