Der Bund unterstützt mit der staatlichen Kaufprämie seit 2016 mehr als 200.000 Elektro-Fahrzeuge. Das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle verzeichnet am 1. Juni insgesamt 206.035 Anträge - und die Zahl dürfte bald nochmal kräftig steigen.

Auf Deutschlands Straßen fahren so viele Elektro-Fahrzeuge wie noch nie: Mehr als 200.000 Anträge haben Käufer für die staatliche Prämie seit dem Start im Sommer 2016 gestellt, wie das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Eschborn mitteilt. Doch die Corona-Krise beschert auch dem E-Auto-Markt eine Delle in der Verkaufsbilanz der vergangenen Monate.

Bis zum 1. Juni 2020 gingen laut Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 206.035 Anträge für die staatliche Kaufprämie ein. Seit dem letzten monatlichen Zwischenstand am 1. Mai gab es demnach 7714 neue Anträge. Etwas mehr als im Verlauf des Aprils, aber deutlich unter dem Rekord im März. Damals gingen mehr als 12.000 Anträge ein. Angesichts der Aufstockung der Kaufprämien im Rahmen des Konjunkturpaketes dürfte auch dieser Rekord aber bald Makulatur werden.

E-Autos von VW, Mercedes und BMW zurzeit sehr beliebt

Seit Beginn der Förderung wurden knapp zwei Drittel der Anträge für reine Elektroautos mit Batterie gestellt, gut ein Drittel für Plug-in-Hybride. Die ebenfalls förderfähigen Autos mit Brennstoffzelle spielen mit insgesamt 123 Anträgen nach wie vor keine Rolle.

Den Verkaufsschlager gibt es auf dem E-Auto-Markt nicht: Auf Herstellerseite haben bisher insbesondere BMW mit 29.180 Anträgen, Renault (24.861) und VW (24.696) von der Förderung profitiert. Dahinter folgen Smart, Tesla Mitsubishi und Mercedes Benz. Betrachtet man allerdings die Neuanträge bei den bisher führenden Herstellern vom 1. Mai bis 1. Juni sieht die Reihenfolge anders aus: Dort dominieren die deutschen Hersteller deutlich: VW hat mit 1020 Anträgen die Nase vor Mercedes-Benz (931) und BMW (906). Erst auf Rang vier folgt Renault (886) vor Audi (689).

Die staatliche Kaufprämie wurde 2016 zur Förderung des Elektroautoabsatzes eingeführt. Zunächst gab es bis zu 2000 Euro vom Staat und einen mindestens ebenso hohen Rabatt vom Hersteller. Vor Kurzem wurde dieser Wert auf bis zu 3000 Euro erhöht. Im Rahmen des Konjunkturpaketes gegen die Corona-Folgen soll der staatliche Zuschuss vorübergehend auf bis zu 6000 Euro steigen.

Im Verhältnis zur Gesamtzahl an Fahrzeugen in Deutschland ist der Anteil an Elektro-Autos trotz Förderung gering: Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes sind zurzeit knapp 48 Millionen Autos zugelassen. Mehr als eine Million neu zugelassene Fahrzeuge - darunter fallen allerdings auch Busse, Lkw und Anhänger - kamen demnach im Laufe des vergangenen Jahres dazu. Dabei liegen Autos mit einem Benzin- oder Dieselmotor mit mehr als 97 Prozent immer noch ganz klar vorne.