Nach der Entlassung von "Bild"-Chefredakteur Reichelt wegen Machtmissbrauchs will der Springer Verlag ähnliche Fälle unterbinden. Die Angestellten des Konzerns sollen nun Auskunft über Liebesbeziehungen zu Kolleginnen und Kollegen geben und einen neuen Verhaltenskodex akzeptieren.

Der Axel-Springer-Verlag plant nach der Affäre um den früheren "Bild"-Chef Julian Reichelt strengere Regeln für alle Beschäftigten. Demnach müssen künftig Liebesbeziehungen zwischen Managern oder Managerinnen und der Belegschaft intern offengelegt werden, wie ein Konzernsprecher sagte. Der Vorstand habe dies bereits im April beschlossen. Dies sei mitbestimmungspflichtig und deshalb sei man dazu in Gesprächen mit dem Betriebsrat, um eine Lösung zu finden.

Konzernchef und Großaktionär Mathias Döpfner räumte ein, dass die Regeln für Beziehungen am Arbeitsplatz in den USA strenger seien. "Wir können keine doppelten Standards akzeptieren", sagte Döpfner der "Financial Times". Man werde eine globale Regel anwenden, die auf den angelsächsischen Standards basiere, weniger auf den "lockeren, niedrigeren europäischen Vorgaben".

Gegen Reichelt hatte es im Frühjahr ein Compliance-Verfahren wegen des Vorwurfs des Machtmissbrauchs etwa gegenüber Frauen gegeben. Da Reichelt auch danach Privates und Berufliches nicht klar trennte und eine Beziehung mit einer "Bild"-Mitarbeiterin hatte, warf Springer ihn raus.

Die Berliner sehen sich als Europas größten Digitalverlag und möchten sich auf dem Weg zur weltweiten Nummer eins verstärkt auf dem US-Medienmarkt engagieren. Springer kaufte vor kurzem die US-Nachrichtenfirma Politico und tätigte die größte Investition in der Firmengeschichte - Insidern zufolge für mehr als eine Milliarde Dollar. Für Springer ist die Entwicklung besonders heikel, weil Recherchen unter anderem der "New York Times" zur Trennung von Reichelt geführt haben und die Unternehmenskultur von "Bild" und Springer in den USA in die Kritik geriet.

Aus Springer-Sicht verhinderten Belegschaftsvertreter vor vier Jahren eine Regelung zu Beziehungen. Sollte es nun keinen Kompromiss geben, werde man von allen Angestellten weltweit erwarten, dass sie den Verhaltenskodex respektieren, sagte Döpfner der "Financial Times". "Wer sich nicht entsprechend verhält, muss die Firma verlassen."