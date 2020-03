In Grünheide bei Berlin ist noch nicht mal der Spatenstich gemacht, da plant Elon Musk schon ein neues Tesla-Werk. Das soll wieder in den USA stehen und den neuen Elektro-Pickup fertigen. Wo genau gebaut wird, bleibt vorerst unklar - wohl aus guten Gründen.

Tesla will für die Produktion seines für Ende 2021 angekündigten Elektro-Pickups ein neues Werk in Nordamerika bauen. Die Fabrik solle "im mittleren Teil der USA" angesiedelt werden, derzeit sei man im Auswahlprozess, schrieb Firmenchef Elon Musk bei Twitter. Mit dem Cybertruck-Pickup will Tesla in das lukrativste Segment im US-Automarkt vorstoßen. In dem Werk soll neben dem mit Spannung erwarteten Pickup auch der neue SUV "Model Y" für die US-Ostküste gebaut werden.

Obwohl Musk sich in Bezug auf mögliche Standorte für die "Cybertruck Gigafactory" eher verschlossen zeigte, kursieren bereits erste Vermutungen: Die Website Axios bezieht sich auf eine Quelle, die "mit den Planungen vertraut" sei und nennt Nashville als Kandidaten. Die Technikexperten von The Verge deuten einen Tweet Musks, in dem der Tesla-Gründer schlicht fragte "Giga Texas?", als Hinweis.

Diese Spekulationen dürften ganz in Elon Musks Sinne sein. Schon 2014 hatten verschiedene US-Bundesstaaten versucht, Tesla eine Investition schmackhaft zu machen. Musk konnte damals mit einem öffentlichkeitswirksamen Bieterwettbewerb letztendlich 1,3 Milliarden Dollar an Zuschüssen für den Bau einer Batteriezellenfabrik in Nevada einwerben. Die Wirtschaftszeitung Bloomberg hält nun eine Neuauflage dieses Wettbewerbs zwischen den Bundesstaaten für wahrscheinlich. Zumal Musk dem "Wall Street Journal" erklärt hatte, Tesla wolle bei der Auswahl des Orts Logistikkosten, den Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften und staatliche Anreize gegeneinander abwägen. Aber auch die Lebensqualität nannte er als möglicherweise entscheidenden Faktor.

Der Elektroautohersteller kündigte bereits eine seiner Gigafactory genannten Fabriken im Bundesstaat New York an. Das US-Hauptwerk im kalifornischen Fremont arbeitet bereits am Rande der Kapazitätsgrenze. Bei Berlin will Tesla im kommenden Jahr die Produktion des Model Y für den europäischen Markt starten.