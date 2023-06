Schwergewichte in Sachen Kontostand: Elon Musk und Mark Zuckerberg.

Kampf der Tech-Giganten oder doch nur Trashtalk? Zumindest verabreden sich die beiden Milliardäre und Konzernchefs Mark Zuckerberg und Elon Musk auf Social-Media-Plattformen für eine Käfigprügelei. Dabei hat die Rivalität einen wirtschaftlichen Hintergrund.

Mit Twitter-Chef Elon Musk und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg haben sich zwei der bekanntesten Technologie-Milliardäre der Welt offenbar verständigt, in einem Käfigkampf gegeneinander antreten zu wollen. Wie viel Ernst dahintersteckt, lassen beide offen, der Auslöser dürfte aber eine geplante Expansion von Facebook-Mutter Meta gewesen sein.

Unter dem Namen "Project 92" soll Meta derzeit an einem textbasierten Kurzbotschaftendienst arbeiten, also einem direkten Konkurrenten zu Twitter. Diese Meldung teilte der Unternehmensgründer Mario Nawfal auf Twitter und verlinkte Musk, der auch prompt darauf antwortete. "Ich bin mir sicher, dass die Welt es nicht erwarten kann, ausschließlich unter Zucks [Zuckerberg] Fuchtel zu stehen und keine anderen Möglichkeiten zu haben", schrieb Musk.

Zuckerberg will einfach nur wissen, wo er gegen Musk antreten soll.

Ein Twitter-User wies den Milliardär darauf hin, dass er sich vor Zuckerberg in Acht nehmen müsse, schließlich beherrsche er die Kampfsportart Jiu-Jitsu. "Ich bin bereit für einen Käfigkampf, wenn er es ist", twitterte Musk und weckte damit offenbar das Interesse von Zuckerberg. "Ich liebe dich, Elon, aber du fängst besser an, zu trainieren", antwortete der Meta-Chef.

"Send me location"

Auf seiner Plattform Instagram postete er einen Screenshot des Twitter-Scharmützels, darunter den Schriftzug "Send me location" ("Schick mir den Standort"), eine Anspielung auf den russischen ehemaligen MMA-Kämpfer Khabib Nurmagomedov. Dieser hatte auf Herausforderungen stets so geantwortet, als ginge es nie um die Umstände eines Kampfes, sondern nur um den Austragungsort. Für das "wo" hatte dann Musk wieder eine Idee parat: "Vegas Octagon", schrieb er. In der Großstadt Nevadas veranstaltet nämlich die Ultimate Fighting Championship (UFC) regelmäßig ihre MMA-Kämpfe, die im Käfig stattfinden.

Für den 51-jährigen Musk war der Spaß aber noch nicht vorbei. "Ich habe diese tolle Bewegung, die ich 'Das Walross' nenne, bei der ich einfach auf meinem Gegner liege und nichts tue." Musk trainiere fast nie, führte er fort. "Außer wenn ich meine Kinder hochnehme und sie in die Luft werfe." Für Zuckerberg wäre der Sprung in den Käfig eine kleinere Herausforderung. Der 39-Jährige trainiert bereits seit längerer Zeit Mixed Martial Arts (MMA) und hat kürzlich sogar Jiu-Jitsu-Turniere gewonnen.

Ob sich die beiden im Käfig gegenüberstehen, bleibt offen, direkte Rivalen werden sie aber wohl in jedem Fall. Medienberichten zufolge hat Meta seinen Mitarbeitern bereits die Pläne für ein textbasiertes soziales Netzwerk vorgestellt, das mit Twitter konkurrieren soll.