Cisco-Manager Uwe Peter "Wir bekommen 5 Millionen Phishing-Mails am Tag"

Cyberkriminelle greifen Unternehmen und kritische Infrastruktur an. Deutsche Sicherheitsbehörden sehen eine wachsende Bedrohung.

Die Fälle von Cyberattacken steigen rasant. Der Netzwerkbetreiber Cisco hat selbst bittere Erfahrungen gemacht. Deutschland-Chef Peter warnt vor zunehmenden Attacken auf deutsche Unternehmen und fordert eine "Allianz der Guten" gegen die Gefahr aus dem Netz.

Es vergeht kaum ein Monat ohne Cyberattacke auf ein deutsches Unternehmen – und viele davon sind erfolgreich. Vor allem Ransomware-Angriffe, bei denen die Hacker Daten verschlüsseln und nur gegen Geld wieder freigeben, nehmen Jahr für Jahr zu.

Uwe Peter, Geschäftsführer von Cisco Deutschland (Foto: picture alliance/dpa)

Sich dagegen zu wehren, erfordert Investitionen und Einsatz, den nicht alle zu leisten bereit sind. "Knapp die Hälfte der Unternehmen ist schlecht aufgestellt", sagt Uwe Peter, Deutschland-Chef des US-IT-Konzerns Cisco, im Podcast "Die Stunde Null". "Das ist besorgniserregend."

Als Netzwerkausrüster bekommt Cisco es oft an vorderster Front mit den Cyberkriminellen zu tun. "Wir bekommen 5 Millionen Phishing-Mails am Tag", sagt der Manager – auch wenn die in aller Regel schon von der Konzern-IT abgefangen werden. Doch selbst bei Cisco haben es Angreifer im Jahr 2022 schon über die erste Schwelle geschafft. Mit einer Phishing-Attacke konnten private Daten eines Angestellten erbeutet und ins Darknet gestellt werden.

Peter fordert im Kampf gegen Cyber-Angriffe eine "Allianz der Guten". In Ländern wie Russland und China kooperierten Cyber-Kriminelle mit dem Staat und den Geheimdiensten, weshalb sich westliche Länder nur im Kollektiv dagegen zur Wehr setzen könnten. "Deutschland alleine ist nicht verteidigungsfähig", sagt der Cisco-Manager. "Die Hacker-Gruppen kooperieren international und sind hoch spezialisiert."

