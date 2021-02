Derzeit sieht es so aus, als dürften Friseurläden bald wieder öffnen. Das ist eine gute Nachricht - nicht nur für Friseure, die um ihre Existenz kämpfen.

Es gibt wirklich wichtigere Dinge als eine gute Frisur - gerade in Zeiten einer Pandemie. Dennoch ist es absolut richtig, dass die Friseure endlich wieder öffnen.

Der wochenlange Lockdown zermürbt viele Menschen. Die Einschränkungen sind heftig, so nötig sie auch sind. Die Sehnsucht nach Normalität ist groß - und ein Friseurbesuch ist ein Schritt in diese Richtung. Die Öffnung macht Hoffnung, dass es einen Weg aus dem Lockdown gibt.

Der Besuch beim Friseur lässt sich mit dem Infektionsschutz gut vereinbaren. Die Branche hat vor dem Lockdown gezeigt, dass sie die erforderlichen Hygiene-Maßnahmen umsetzt. Durch Terminvergabe lässt sich der Kundenstrom problemlos steuern.

Es ist doch so: Viele Menschen lassen sich mittlerweile schwarz die Haare schneiden. Friseure lassen sich darauf ein, weil sie dringend Geld verdienen müssen. Und Kunden, weil ihr letzter Friseurbesuch teilweise Monate zurückliegt. Es ist unwahrscheinlich, dass beim heimlichen Haareschneiden Corona-Regeln immer strikt befolgt werden. Das erhöht nicht nur die Ansteckungsgefahr, sondern macht die Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten noch schwieriger.

Bleiben die Friseure länger dicht, wird die Schwarzarbeit zunehmen. Kontrollieren lässt sich das kaum. Da ergibt es Sinn, die Salons zu öffnen. Hier fällt es den Behörden leicht, Verstöße gegen Corona-Auflagen zu entdecken - und zu ahnden. Für viele Menschen ist der Wunsch nach einem befreienden Haarschnitt groß. Im Lockdown fühlen sie sich eingeengt und ungepflegt. Ein Besuch beim Friseur ist eine große Erleichterung.

Hinzu kommt: Viele Friseure kämpfen um das finanzielle Überleben. Sie müssen endlich wieder arbeiten dürfen.

Das ist anderswo zwar auch der Fall. Allein deshalb hat nicht jeder dafür Verständnis, ausgerechnet die Friseursalons zu öffnen - und so vieles andere geschlossen zu halten. Der Punkt ist jedoch: Es geht nicht um ein Entweder/Oder. Sobald es das Infektionsgeschehen zulässt, müssen Einschränkungen auch in anderen Bereichen so weit wie möglich gelockert werden. Die Friseure sind ein Anfang.

Bisher trägt die Mehrheit der Bevölkerung die von Bundesregierung und Ministerpräsidenten beschlossenen Corona-Maßnahmen mit - trotz aller Fehler. Die Öffnung der Friseure würde - neben den Erleichterungen bei Kitas und Grundschulen - dabei helfen, dass das so bleibt.