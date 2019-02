Sowohl der chinesische Präsident Xi als auch US-Präsident Trump sprechen von klaren Fortschritten im Handelsstreit. Die Anleger an der Wall Street präsentieren sich in der Folge erleichtert - und in Kauflaune.

Ermutigende Signale von den Handelsgesprächen zwischen China und den USA haben Investoren an der Wall Street am Freitag in Kauflaune versetzt. US-Präsident Donald Trump sieht die Gespräche im Zollstreit mit der Volksrepublik auf einem sehr guten Weg und stellt eine Verlängerung der Frist für eine Einigung in Aussicht.

Die Verhandlungen seien kompliziert, kämen aber extrem gut voran, sagte Trump. Die USA seien einem echten Handelsabkommen mit China, das die Wettbewerbsbedingungen für amerikanische Unternehmen verbessere, näher als je zuvor. Bei Bedarf könne der mit China vereinbarte Burgfrieden über den 1. März hinaus verlängert werden.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte zog um 1,7 Prozent auf 25.883 Punkte an. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 1,1 Prozent auf 2775 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg 0,6 Prozent auf 7472 Zähler.

Positiv nahmen Börsianer auch auf, dass Trump den zwischen seinen Republikanern und den oppositionellen Demokraten ausgehandelten Haushaltskompromiss unterschreiben wurde. Damit wendet das Staatsoberhaupt eine neuerliche Etatsperre und Schließung von Bundesbehörden ab. Um Mittel zur Finanzierung des umstrittenen Baus der Grenzmauer zu Mexiko freizumachen, rief Trump allerdings den Notstand aus. Dies stieß auf scharfe Kritik der Demokraten, die Klagen ankündigten.

Bei den Einzelwerten lag der Chiphersteller Nvidia mit einem Kursplus von 2,0 Prozent im Blickpunkt. Für das laufende Geschäftsjahr sagte das Unternehmen aus Kalifornien stabile oder allenfalls leicht rückläufige Erlöse voraus und ist damit optimistischer als Experten. Die Titel von Pepsico notierten 2,6 Prozent höher, obwohl der Coca-Cola-Rivale für 2019 überraschend einen Gewinnrückgang ankündigte.

Applied Materials verschreckte die Anleger mit einem enttäuschenden Ausblick für das zweite Quartal. Der weltgrößte Chipanlagenbauer erklärte, er gehe nun von einem Gewinn je Aktie von 62 bis 70 Cent und Nettoerlösen von 3,33 Milliarden bis 3,63 Milliarden Dollar aus. Die Applied-Aktie verlor 3,9 Prozent. Auch die Anleger an den Börsen in Europa sahen nach den positiven Tönen im Zollstreit zwischen China und den USA einen Silberstreif am Horizont.