Nike liefert ab, Tesla-Chef Musk kann mit seinen Batterie-Ankündigungen die Anleger an der Wall Street dagegen nicht überzeugen. Und dann gibt es ja auch noch Konjunkturdaten. Das Minus steht.

Eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums hat die Wall Street am Mittwoch deutlich ins Minus gedrückt. Auch das parteipolitische Gezänk um ein neues Konjunkturpaket und die nahende Präsidentenwahl hielt Anleger von Käufen ab, sagte Thomas Hayes, Manager bei der Investmentbank Great Hill. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss 1,9 Prozent tiefer auf 26.763 Punkten. Der Nasdaq Composite gab drei Prozent auf 10.632 Zähler nach. Der breiter gefasste S&P-500 büßte 2,4 Prozent auf 3236 Stellen. Zum Handelsschluss in Europa hatten die Indizes nur leicht im Minus gelegen. Der Dax hatte leicht tiefer geschlossen.

Das Stimmungsbarometer für die US-Einkaufsmanager fiel im September leicht auf 54,4 Punkte. Der Index für den wichtigen Dienstleistungssektor, der mehr als zwei Drittel der weltgrößten Volkswirtschaft ausmacht, verlor überraschend deutlich auf 54,6 Zähler von 55 Punkten. "Die große Frage ist nun, ob sich die starke wirtschaftliche Entwicklung im vierten Quartal fortsetzen wird", sagte Chris Williamson, Chef-Volkswirt des Research-Hauses IHS Markit.

Sorgen bereiteten Börsianern auch die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen. Dies trieb Anleger in den "sicheren Hafen" Dollar. Gold setzte diese Entwicklung dagegen zu, weil das Edelmetall für Investoren außerhalb der USA unattraktiver wird. Es verbilligte sich um gut zwei Prozent auf 1860 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). "Es ist aber zu früh, um ein Ende der goldenen Ära für Gold auszurufen", mahnte Carlo Alberto De Casa, Chef-Analyst des Brokerhauses ActivTrades. An der ultra-lockeren Geldpolitik der Notenbanken werde sich auf absehbare Zeit nichts ändern.

Nike überzeugt

Bei den Aktienwerten sorgte Nike mit einem Kurssprung von fast neun Prozent für Furore. Der weltgrößte Sportartikel-Hersteller hatte dank eines Booms im Online-Geschäft überraschend starke Quartalsergebnisse vorgelegt. "Nike profitiert von der Stärke des Markennamens, die der von Apple im Smartphone-Bereich ähnelt", sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Im Windschatten des Branchenprimus rückten die Titel des Rivalen Under Armour rund fünf Prozent vor. Die deutschen Konkurrenten Adidas und Puma gewannen jeweils mehr als vier Prozent.

Anleger mit Musk-Ankündigung nicht zufrieden

Bei Tesla drückte die Enttäuschung über die Ankündigungen des Elektroauto-Pioniers auf dem "Batterietag" erneut auf die Kurse. "Das im Vorfeld so gehypte Event lieferte keine Hinweise darauf, ob Tesla den technologischen Vorsprung halten kann, der es zum meist beneideten, aber auch nachgeahmten Innovator der Autoindustrie gemacht hat", monierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Online-Broker CMC Markets. Tesla-Titel büßten mehr als zehn Prozent ein.

Abwärts ging es auch für die Produzenten von Lithium, das zur Herstellung von Elektroauto-Batterien benötigt wird. Tesla kündigte am "Batterietag" deutlich billigere Stromspeicher an. Außerdem hat sich das Unternehmen nach Angaben von Firmenchef Elon Musk Rechte an einer Lithium-Lagerstätte im US-Bundesstaat Nevada gesichert, die groß genug sei, um die gesamten USA mit Batterien zu versorgen. Die Aktien von Albemarle, FMC, Lithium Americas, Livent und SQM fielen um bis zu knapp 22 Prozent.