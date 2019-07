Am Himmel zeigt sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nur ein Teil des Mondes - der Rest wird im Schatten der Erde untertauchen. Diese teilweise Verfinsterung der Mondscheibe wird für einige Jahre die letzte von Deutschland aus gut sichtbare sein.

Sterngucker dürfen sich auf die nächste Mondfinsternis freuen: In der Nacht vom 16. auf den 17. Juli ist am Himmel über Deutschland eine partielle, also teilweise Verfinsterung der Mondscheibe zu beobachten, wie die Vereinigung der Sternfreunde und das Haus der Astronomie in Heidelberg mitteilten. Die Verfinsterung des Erdtrabanten ist demnach für die nächsten Jahre die einzige gut sichtbare Mondfinsternis im deutschen Sprachraum.

Bei einer partiellen Mondfinsternis taucht der Vollmond zu einem großen Teil in den Schatten der Erde ein. Die größte Verfinsterung wird am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr zu beobachten sein - dann sind knapp zwei Drittel des Monds vom rötlichen Erdschatten bedeckt. Es handelt sich um die letzte von Mitteleuropa aus gut sichtbare Mondfinsternis bis zum 16. Mai 2022.

Über der Mitte Deutschlands geht der Mond am Dienstagabend gegen 21.17 Uhr auf, im Osten und Süden etwas früher, im Norden und Westen etwas später. Wenn der Mond um 22.01 Uhr seinen ersten Kontakt mit dem Kernschatten der Erde hat, wird er aber überall schon aufgegangen sein. Dann steigt er langsam höher und wandert weiter in den Erdschatten - und am linken oberen Rand fehlt zunehmend ein Stück vom Vollmond.

65 Prozent des Mondes verfinstern sich

Um 23.31 Uhr erreicht die Finsternis ihren Höhepunkt - vom Mond sind dann 65 Prozent verfinstert, während sein heller unterer Teil wie ein Schiff über den südlichen Horizont segelt. Bis gegen 1.00 Uhr am frühen Mittwochmorgen können Astronomie-Begeisterte anschließend verfolgen, wie der Mond wieder langsam aus dem Kernschatten der Erde hinaus wandert.

Finsternisse sind das Ergebnis des himmlischen Wechselspiels von Sonne, Mond und Erde. Bei einer Mondfinsternis steht die Erde auf einer geraden Linie zwischen Sonne und Mond - der Vollmond taucht in den Schatten ein, den die von der Sonne angestrahlte Erde ins Weltall wirft.

Dass eine Mondfinsternis nicht jedes Mal bei Vollmond auftritt, ist auf die leichte Neigung der Mondbahn gegen die Ekliptik - die Ebene der Erdbahn - zurückzuführen. Wegen dieser Neigung von rund fünf Grad wandert der Mond auf seiner Bahn um die Erde meist ober- oder unterhalb des Erdschattens vorbei.

Nur wenn der Vollmond exakt in einem der beiden Schnittpunkte von Mondbahn- und Erdbahnebene steht, wird er vom Erdschatten erfasst. Diese Schnittpunkte heißen auch Drachenpunkte - in Anlehnung an die chinesische Mythologie: Beim Anblick einer Finsternis glaubten die Menschen im alten China, dass ein Himmelsdrache das Gestirn verschlingt.

Jetzt bei TVNOW die exklusive Doku "Wettlauf zum Mond" ansehen.