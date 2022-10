Oft wachsen Metastasen, nachdem der ursprüngliche Krebsherd bereits entfernt wurde. Forscher entdecken nun einen Mechanismus, wie Tumoren die Bildung der Tochtergeschwüre - die oft lebensbedrohlich sind - unterdrücken können. Die Erkenntnis könnte in der Krebstherapie nutzbar sein.

Bei vielen Arten von Krebs treten die oft lebensbedrohlichen Metastasen erst dann auf, wenn der ursprüngliche Krebsherd schon chirurgisch entfernt wurde. Denn solange der sogenannte Primärtumor bestehen bleibt, wird das Wachstum der Tochtertumoren oft unterdrückt. Den genauen Mechanismus hinter diesem Phänomen hat nun ein Team des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg aufgeklärt. Im Fachmagazin "Journal of Experimental Medicine" berichtet es über die Metastasen-hemmende Wirkung des Moleküls nANGPTL4 und sein Potenzial für die Anwendung in der Krebstherapie.

Krebs ist eine der häufigsten Todesursachen in Industrieländern. Während der ursprüngliche Krebsherd - der sogenannte Primärtumor - oft gut behandelt werden kann, erliegen die meisten Patienten den als Metastasen bezeichneten Tochtertumoren. Dabei treten solche Metastasen bei vielen Patienten erst dann auf, wenn der Primärtumor chirurgisch entfernt worden ist. Wie kann das sein?

Phänomen "begleitende Resistenz"

Mediziner bezeichnen dieses Phänomen, das besonders häufig bei Brustkrebs und schwarzem Hautkrebs - dem Melanom - auftritt, als "begleitende Resistenz" (concomittant tumor resistance). Demnach ist der Primärtumor in der Lage, das Wachstum von Metastasen zu unterdrücken. Zwar sind die Ursachen dafür noch weitgehend ungeklärt, doch gehen Experten von mindestens zwei Kontrollmechanismen aus: das körpereigene Immunsystem sowie sogenannte angiogene Faktoren - diese regulieren die Bildung von Blutgefäßen und somit die Nährstoffversorgung von Tumoren.

Das Molekül Angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) ist ein solcher angiogener Faktor. Allerdings liegen zu diesem Botenstoff kontroverse Veröffentlichungen vor: In den meisten Studien wird ANGPTL4 als stimulierend für die Gefäßneubildung und somit als krebsfördernd beschrieben, während andere Studien dem Molekül eine krebshemmende Wirkung bescheinigten. Diese widersprüchlichen Ergebnisse veranlassten das DKFZ-Team um Hellmut Augustin dazu, den Botenstoff genauer zu untersuchen.

Wirkungsweise von ANGPTL4 entschlüsselt

Durch umfassende Versuchsreihen an Tumoren von sowohl Menschen als auch Mäusen konnten die Forschenden die Wirkungsweise von ANGPTL4 entschlüsseln. Sie fanden heraus, dass mit fortschreitendem Tumorwachstum mehr ANGPTL4 im Gewebe vorhanden ist. Das Molekül wird in den Zellen des Primärtumors gebildet und fördert lokal deren Wachstum.

Aus früheren Studien ist zudem bekannt, dass ANGPTL4 zwei Spaltprodukte besitzt: cANGPTL4 und nANGPTL4. Augustin und Kollegen fanden heraus, dass das c-Fragment genau wie das vollständige Molekül hauptsächlich im Primärtumorgewebe vorzufinden ist, während sich das n-Fragment im Blutserum befindet. Außerdem wiesen sie nach, dass die beiden Spaltprodukte gegensätzlich wirken. cANGPTL4 fördert die Bildung neuer Blutgefäße und treibt somit das Wachstum von Metastasen voran. Dahingegen hemmt das im Blut zirkulierende nANGPTL4 die Gefäßneubildung und unterdrückt somit das Wachstum von Metastasen.

"Melanom-Patienten im fortgeschrittenen Stadium wiesen deutlich weniger nANGPTL4 im Serum auf als Patienten mit weniger Metastasen", erläutert Augustin. "Wir vermuten daher, dass eine höhere Serumkonzentration des n-Fragments dazu beitragen könnte, die bösartige Entwicklung der Metastasen zu verzögern." Auch tumorbefallene Mäuse, die mit nANGPTL4 behandelt wurden, wiesen weniger Metastasen auf und überlebten deutlich länger als Tiere einer unbehandelten Kontrollgruppe.

Mögliche Strategie: therapeutische Gabe von nANGPTL4

Zwar seien noch viele weitere Untersuchungen erforderlich, schreibt das Team. Allerdings könnte die therapeutische Gabe von nANGPTL4 langfristig eine Strategie bei Hochrisikopatienten mit Tumorerkrankungen darstellen. In der Studie forschten Augustin und Kollegen vorwiegend an Hauttumoren, doch den Wissenschaftlern zufolge ist die Wirkung von nANGTPL4 vermutlich nicht tumorspezifisch - sie wäre somit auch auf andere Tumorarten übertragbar.

Die Erkenntnisse zu den beiden ANGPTL4-Fragmenten erklären nun die widersprüchlichen Ergebnisse früherer Publikationen. Außerdem können Mediziner nun den Mechanismus der "begleitenden Resistenz" besser verstehen: In den Experimenten führte die Entfernung des Primärtumors dazu, dass damit auch die Quelle für das Metastasen-unterdrückende n-Fragment wegfällt.

"Dennoch bleibt die chirurgische Entfernung der Primärtumoren immer noch der Goldstandard bei der Behandlung der meisten Krebsarten", betont Augustin. "Zusätzlich lohnt es sich, Wirkstoffe wie ANGPTL4 weiter zu erforschen. Denn Medikamente, die die Bildung und das Wachstum von Metastasen wirksam unterdrücken, bedeuten einen enormen Gewinn für Krebsbetroffene."