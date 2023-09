Bluthochdruck ist eine weitverbreitete und gefährliche Zivilisationskrankheit. Die regelmäßige Kontrolle der Werte ist deshalb wichtig. Doch eine Untersuchung liefert Hinweise darauf, dass das Messen im Sitzen oder Stehen bei manchen falsche Ergebnisse hervorbringt. Die Forschenden liefern auch Ideen, wie man das in Zukunft ändern könnte.

Wenn Blutdruck nur im Sitzen oder Stehen gemessen wird, kann das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung übersehen werden. Das hat ein Forschungsteam der Harvard Medical School in einer großangelegten Untersuchung herausgefunden. Der Blutdruck von Patientinnen und Patienten sollte vielmehr sowohl im Liegen als auch im aufrechten Sitzen oder Stehen ermittelt werden. Als Grund geben die Forschenden in einer Mitteilung an: Die Schwerkraft führe dazu, dass sich im Sitzen oder beim Stehen Blut im Körper ansammelt. Der Körper sei manchmal nicht in der Lage, den Blutdruck dann auf Normalwerte zu regulieren.

Für die Untersuchung nutzte das Forschungsteam um Duc M. Giao die Gesundheitsdaten von 11.369 Erwachsenen im Alter von 45 und 65 Jahren, 56 Prozent davon weiblich. Die Daten der Studienteilnehmenden, wurden über einen Zeitraum von 25 bis 28 Jahren ermittelt. Die Blutdruckdaten stammen aus ländlichen und städtischen Kliniken in den USA.

Messdaten verglichen

Für die Auswertung der Daten teilten die Forschenden alle Studienteilnehmenden in verschiedene Gruppen ein: in Menschen, die Bluthochdruck im Sitzen und im Liegen haben; in Menschen, die im Sitzen Normalwerte haben und im Liegen Bluthochdruck und in Menschen, die sowohl liegend als auch stehend keinen Bluthochdruck zeigen.

Die Daten offenbaren, dass bei 16 Prozent aller Personen, die im Sitzen keinen hohen Blutdruck hatten, die Werte bei Messungen im Liegen, die in den USA geltenden Grenzwerten von 130/80 mm Hg erreicht oder überschritten hatten. Die im Liegen gemessenen Werte dieser Menschen mussten als Bluthochdruck eingestuft werden.

Erhöhtes Risiko für vielfältige Herzerkrankungen

In einem weiteren Schritt untersuchte das Forschungsteam die vielfältigen Gesundheitsrisiken für Menschen mit hohem Blutdruck. Für die 74 Prozent der Personen, die sowohl im Sitzen als auch im Liegen hohe Blutdruckwerte hatten, gaben die Forschenden höhere Risiken für eine Herzinsuffizienz, einen Schlaganfall und einen vorzeitigen Tod an. Auch das Risiko, für die Entwicklung von verschiedenen Herzkrankheiten im Vergleich zu Menschen mit normalen Blutdruckwerten, stieg. Interessant: Ähnliche Risiken sahen die Forschenden auch bei den Personen, die nur im Liegen hohe Blutdruckwerte hatten. Das deutet darauf hin, dass diese Personen bei Untersuchungen übersehen und unbehandelt bleiben könnten. Bei den Risiken war unerheblich, welche Art von Blutdrucksenker die Personen einnahmen.

"Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Menschen, die Risikofaktoren für Herzerkrankungen und Schlaganfälle haben, davon profitieren könnten, wenn ihr Blutdruck in flacher Rückenlage gemessen wird", so Giao. Eine Einschränkung der Studie bestünde darin, dass sie sich nur auf Erwachsene mittleren Alters konzentrierte, schreibt das Forschungsteam. Das Durchschnittsalter der Studienteilnehmenden bei der Blutdruckmessung betrug 54 Jahre. Möglich sei, dass die Ergebnisse bei älteren Bevölkerungsgruppen anders aussehen. Das Forschungsteam präsentierte die Studienergebnisse beim Hypertension Scientific Sessions 2023 der renommierten American Heart Association.