China investiert Milliardensummen in sein ambitioniertes Raumfahrtprogramm. Nachdem die Sonde Tianwen-1 kürzlich den Mars erreicht hat, sendet sie nun ein erstes Video des Planeten. Der komplizierteste Teil der Mission steht allerdings noch bevor.

Zwei Tage nach ihrem Eintritt in eine Mars-Umlaufbahn hat die chinesische Raumsonde Tianwen-1 Videoaufnahmen des Roten Planeten zur Erde gefunkt. In den vom Staatsfernsehen veröffentlichten Aufnahmen ist die von Kratern übersäte Marsoberfläche zu sehen. Tianwen-1 hatte am Mittwoch nach siebenmonatiger Reise eine Umlaufbahn um den Mars erreicht.

Im Mai oder Juni soll die Sonde einen Rover landen lassen, der den Mars rund drei Monate lang erforschen soll. Das gut 200 Kilogramm schwere Fahrzeug soll die Atmosphäre und den Boden des Roten Planeten untersuchen, Bilder aufnehmen sowie einen Beitrag zur Kartierung der Oberfläche leisten.

Der Flug gilt als einer der schwierigsten, den China jemals unternommen hat. Die Landung ist eine große Herausforderung, da der Mars anders als der Mond über eine eigene Atmosphäre verfügt. Von 18 Landeversuchen auf dem Mars waren bisher nur 10 erfolgreich - allein 9 durch die USA. Russland gelang zwar 1971 eine Landung, aber der Kontakt brach 20 Sekunden nach dem Aufsetzen ab.

Die Volksrepublik hat in den vergangenen Jahren Milliardensummen investiert, um in der Raumfahrt zu den USA, Russland und Europa aufzuschließen. Anfang 2019 war der Volksrepublik ein großer Erfolg gelungen, als sie erstmals überhaupt eine Sonde auf der erdabgewandten Seite des Mondes landen ließ. Bis kommendes Jahr will China eine eigene Raumstation aufbauen und bis 2030 eine bemannte Mond-Mission schaffen.