SpaceX-Flug zur ISS bleibt doch noch am Boden

Start auf Samstag verschoben SpaceX-Flug zur ISS bleibt doch noch am Boden

Die SpaceX-Rakete bleibt erstmal am Boden.

Eigentlich sollten vier Raumfahrer schon auf dem Weg zur ISS sein. Doch NASA und der private Dienstleister SpaceX verschieben den Start kurzfristig auf Samstag. Der Grund dafür ist zunächst unbekannt.

Die US-Raumfahrtbehörde NASA und das Raumfahrtunternehmen SpaceX haben den für Freitag geplanten Abflug einer vierköpfigen Mission zur Internationalen Raumstation ISS verschoben. Die Mission werde stattdessen am Samstag um 9.27 Uhr MESZ vom Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida aus starten, erklärte die NASA. Einen Grund für die Verschiebung nannte die Behörde nicht.

Das neue Startdatum gebe den Teams "zusätzliche Zeit, die Analysen zu vervollständigen und zu besprechen", erklärte SpaceX. Die Raumfahrzeuge befänden sich weiterhin in gutem Zustand und die Crew sei flugbereit. Das Team wird von einer Falcon-9-Rakete des Unternehmens von US-Milliardär Elon Musk ins All geschossen.

Die aus einer US-Astronautin, einem Dänen, einem Japaner und einem Russen bestehende Crew-7 werden zunächst zu den derzeit sieben Bewohnern der ISS dazustoßen. Ein paar Tage später werden die vier Mitglieder der vorherigen Mission Crew-6 auf die Erde zurückkehren. Crew-7 wird sechs Monate auf der ISS bleiben und dort wissenschaftliche Experimente ausführen.

Seit dem Beginn der russischen Offensive in der Ukraine vor einem Jahr ist die Internationale Raumstation einer der wenigen Bereiche, in denen Russland und die USA noch zusammenarbeiten. Die ISS ist seit 1998 in Betrieb.