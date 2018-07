Wissen

Die weite Reise der Durian: Thailand schießt Stinkefrucht ins All

Durians sind kontroverse Früchte: Für manche stinken sie so sehr, dass viele Fluglinien sie in ihren Flugzeugen verbieten. Für den Fall, dass unter künftigen Astronauten Liebhaber der Stinkefrucht sind, sorgen thailändische Forscher nun vor: Sie schicken Durians ins All.

Stink-Premiere im Weltraum: Thailand hat zum ersten Mal die Stinkefrucht Durian ins All geschickt. Insgesamt wurden vier Exemplare mit einer privaten US-Rakete in den Weltraum befördert, wie das private Raumfahrtunternehmen Mu Space in Bangkok mitteilte. Nach erfolgreichem Start wurde die Kapsel mit den Durians ausgeklinkt und fiel auf die Erde zurück. Nach vier Minuten war das Experiment schon wieder vorbei. Jetzt soll untersucht werden, wie sich die Schwerelosigkeit auf die Früchte ausgewirkt hat.

Die Durian hat einen sehr zweifelhaften Ruf. Für manche ist sie die Königin der Tropenfrüchte. Andere flüchten, wenn sie auch nur in ihre Nähe kommen. Grund dafür ist der sehr intensive süßlich-faulige Geruch. In manchen Hotels und auch bei vielen Fluglinien ist das Mitbringen von Durians sogar verboten. Bei dem unbemannten Flug musste auf niemanden Rücksicht genommen werden. Trotzdem waren die vier Früchte vakuum-verpackt.

Der kurze Flug nach dem Start im US-Bundesstaat Texas wurde auch für andere wissenschaftliche Experimente im Auftrag von thailändischen Universitäten genutzt. Die Rakete gehörte dem US-Unternehmen Blue Origin, hinter dem der amerikanische Milliardär Jeff Bezos ("Amazon") steht.

Quelle: n-tv.de