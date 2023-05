Großbritannien stellt der Ukraine erstmals Lenkwaffen mit hoher Reichweite zur Verfügung: Mit dem Marschflugkörper Storm Shadow eröffnen sich für Kiew neue Möglichkeiten. Was ist das Besondere an dem Hightech-System?

Für den Westen galt die Lieferung von Waffen mit langer Reichweite an die Ukraine lange als Tabu. Doch mit einem neuen Waffensystem rückte Großbritannien davon ab: Es liefert Kiew eine unbekannte Zahl an Marschflugkörpern des Typs Storm Shadow. Diese sollen eine Reichweite von mehr als 250 Kilometern haben, womit auch die Krim in Schlagdistanz der ukrainischen Streitkräfte gerät. Doch worum handelt es sich bei diesem Waffensystem? Und was macht es besonders?

Vor einigen Tagen erst hatte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace gegenüber CNN die Lieferung von Storm Shadow bestätigt. Er nannte die Waffe die "beste Möglichkeit der Ukraine, sich gegen die anhaltende Brutalität Russlands zu verteidigen". Ein US-Militärbeamter hatte von einem echten "Gamechanger" gesprochen. Die Reichweite bisher vom Westen gelieferter Raketen, die mit dem HIMARS-System verschossen werden, liegt bei knapp 80 Kilometern.

Hochpräzise Angriffe auf befestigte Ziele

Storm Shadow, auch unter dem Namen SCALP vertrieben, ist ein britisch-französisches Projekt, das ab Ende der 1990er Jahre vom europäischen Rüstungskonsortium MBDA entwickelt wurde. Der Marschflugkörper gilt als hochpräzise Waffe für Angriffe auf stark befestigte Ziele von hohem militärischen Wert: Kontrollzentren, gehärtete Flugzeugunterstände, Start- und Landebahnen von Flugplätzen, Gebäude und Brücken, Luftabwehr-Systeme und in Häfen liegende Schiffe.

Die Zieldaten werden vor dem Start eingegeben. Gestartet wird der über eine Tonne schwere und etwa fünf Meter lange Marschflugkörper von Kampfflugzeugen aus. Im Westen werden dafür etwa Eurofighter oder französische Rafale-Kampfjets genutzt. Im Fall der Ukraine wird davon ausgegangen, dass die Waffen auch von Jets sowjetischer Bauart aus gestartet werden können, da die Zieleingabe bereits vorher erfolgt und der Marschflugkörper nicht vom Jet aus gelenkt werden muss.

Eurofighter mit Storm Shadow im Vordergrund. (Foto: picture alliance / Photoshot)

Tiefer Flug macht Entdeckung schwierig

Storm Shadow sinkt nach dem Abkoppeln vom Flugzeug auf eine Flughöhe von geschätzten 30 bis 40 Metern über dem Boden. Das macht es für das gegnerische Luftabwehr-Radar besonders schwierig, ihn zu erfassen. Der Marschflugkörper fliegt dann knapp unterhalb der Schallgeschwindigkeit selbständig zum Ziel und nutzt dabei ein ausgeklügeltes Navigationssystem aus GPS, Trägheitsnavigation und Landschaftserkennung.

Im Zielanflug wird dann zusätzlich ein Infrarot-Sensor aktiviert. Dieser erfasst das Zielgebiet und sucht mithilfe von Künstlicher Intelligenz nach Ähnlichkeiten mit vorher eingespeisten Satellitenbildern. Bewaffnet ist der Flugkörper mit einem sogenannten Tandem-Sprengkopf: Die kleinere erste Ladung sprengt ein Loch in das Ziel, in das die größere zweite Sprengladung hineinfliegt und dort explodiert.

Reichweite und Präzision

Der Vorteil des Systems liegt in der Kombination aus Reichweite und Präzision. Storm Shadow soll laut Hersteller MBDA "über 250 Kilometer" entfernte Ziele treffen können. Allerdings könnten es laut anderen Quellen auch 400 oder über 500 Kilometer sein. Unklar ist, ob die Ukraine Marschflugkörper mit voller Reichweite erhalten hat, oder eine Exportversion mit reduzierten Fähigkeiten.

Aufgrund der hohen Reichweite könnten mit Storm Shadow theoretisch auch Ziele tief in Russland angegriffen werden - allerdings soll die Ukraine laut Medienberichten den Briten versichert haben, darauf zu verzichten. Lediglich auf dem eigenen Territorium soll der Marschflugkörper eingesetzt werden. Damit sind die besetzten Gebiete im Süden und Osten der Ukraine gemeint - unklar ist jedoch, ob das auch die Krim mit einschließt. Im Prinzip wäre aber nun ein Angriff auf die für Russland wichtige Brücke vom Festland zur Krim möglich.

Russland meldet ersten Einsatz

Schon lange hatte die Ukraine vom Westen die Lieferung von Langstrecken-Waffen gefordert. Ganz oben auf der Wunschliste stand bisher die ballistische Kurzstreckenrakete ATACMS der USA, die eine noch etwas größere Reichweite von bis zu 300 Kilometern haben soll. Die Raketen sind kompatibel mit dem bereits im Einsatz befindlichen HIMARS-System. Mit diesem werden bisher GMRLS-Raketen verschossen, die einen deutlich kleineren Sprengkopf als Storm Shadow haben - dafür aber auch nur ein Viertel bis ein Fünftel so viel kosten sollen.

Erstmals in einem Konflikt eingesetzt wurde Storm Shadow bereits 2003 im Irak-Krieg. Auch in Libyen 2011 und im Kampf gegen den Islamischen Staat verschossen britische und französische Luftstreitkräfte den Hightech-Marschflugkörper. Ob die ukrainischen Streitkräfte die Waffe bereits verwendet haben, ist bisher nicht bestätigt. Nach Angaben der russischen Besatzer in Luhansk wurde Storm Shadow vor einigen Tagen erstmals eingesetzt. Dazu gab es in sozialen Medien Bilder von Raketentrümmern. Überprüfbar von unabhängiger Seite waren diese Angaben nicht.