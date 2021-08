Erst steigt die Sieben-Tage-Inzidenz stetig auf 75,8, dann sinkt der Wert, mit dem das Robert-Koch-Institut das Infektionsgeschehen abbildet, auf 74,8. Unklar bleibt bislang, ob sich hier tatsächlich eine Trendwende andeutet. Der Inzidenzwert könnte statistisch verzerrt sein.

Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) berechnete Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist am Dienstag entgegen dem zuvor verzeichneten Trend gesunken. Demnach wurden in den vergangenen sieben Tagen 74,8 neue Fälle pro 100.000 Einwohner an die Bundesbehörde übermittelt. Am Vortag hatte der Wert bei 75,8 gelegen. Es ist der erste Rückgang des politisch umstrittenen Pandemieparameters seit Anfang Juli.

Unklar ist, ob sich hier eine tatsächliche Trendwende im Infektionsgeschehen abzeichnet oder es sich vielmehr um eine vorübergehende Erscheinung handelt, die durch die statistische Erfassung bedingt sein kann. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird generell eher als zu niedrig eingeschätzt, da viele bestätigte Fälle durch Verzögerungen in der Meldekette nicht in der Berechnung erfasst werden. Wochenenden, Feiertage und technische Probleme in den Ämtern können den Wert zusätzlich verzerren.

Bundesländer ändern ihre Strategie

Aktuell scheinen diese Faktoren aber eine untergeordnete Rolle zu spielen - größere Meldeausfälle sind zumindest keine bekannt. Es ist also durchaus denkbar, dass sich die Dynamik im Infektionsgeschehen derzeit abschwächt. Möglicherweise haben viele Bürgerinnen und Bürger ihr Verhalten an die zuletzt gestiegene Bedrohungslage angepasst und sind vorsichtiger geworden.

Wie nachhaltig diese Entwicklung ist, bleibt abzuwarten. Vergangenes Jahr hatte es zum Ende der Urlaubssaison, mit dem Auslaufen der Reisewelle, ein ähnliches Phänomen gegeben. Doch dann nahm die Herbstwelle an Fahrt auf und ließ sich durch stufenweise verschärfte Maßnahmen erst im Winter wieder bremsen.

Die Ausgangslage ist in diesem Jahr - auch dank der Impfkampagne - eine andere. Dazu gesellt sich aber ein Strategiewechsel in der Pandemiebekämpfung: Mehrere Bundesländer, darunter Berlin und Nordrhein-Westfalen, haben die Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern stark zurückgefahren. Dadurch entfallen viele Test- und Quarantäneanordnungen für Kontaktpersonen außerhalb des nächsten Umfelds von Infizierten. Das erschwert unter anderem die Entdeckung von sogenannten Superspreading-Events und führt vermutlich zu einer Untererfassung des tatsächlichen Infektionsgeschehens.

Auch die gestiegene Impfquote trägt möglicherweise dazu bei, dass Corona-Infektionen seltener erkannt werden, da die Betroffenen nach der vollständigen Impfung vor symptomatisch verlaufenden und schweren Erkrankungen weitgehend geschützt sind. Geimpfte müssen sich zudem nach den aktuell geltenden Regeln seltener einem Schnelltest unterziehen.

Inwiefern sich das Absinken der Sieben-Tage-Inzidenz verstetigt und wie zuverlässig die Zahlen sind, wird sich in den kommenden Tagen und Wochen zeigen, wenn sich die neue Test- und Tracing-Strategie etabliert hat. Einen Hinweis, inwiefern die tagesaktuellen Werte das tatsächliche Infektionsgeschehen widerspiegeln, können beispielsweise die Zahlen zum Testaufkommen in Deutschland liefern. Insbesondere die sogenannte Positivquote, also der Anteil der positiven Ergebnisse an der Gesamtzahl der durchgeführten PCR-Tests, gilt als wichtiger Indikator. Je höher dieser Anteil ausfällt, desto größer dürfte die Dunkelziffer bei den Corona-Infektionen sein.

Der Laborverband ALM wird dazu voraussichtlich heute Mittag aktuelle Daten veröffentlichen. Laut dem jüngsten Wochenbericht des RKI vom 26. August war die Positivquote seit Anfang August sprunghaft angestiegen von 3,83 auf 7,88 Prozent.

Weitere Informationen zu den wichtigsten Corona-Daten können Sie hier nachlesen.