Panorama

Missbrauch von Ministranten: Neue Ermittlungen im Vatikan eingeleitet

Ehemalige Ministranten erheben schwere Vorwürfe gegen geistliche Betreuer eines vatikanischen Jugendseminars. Die jungen Seminaristen sollen mehrfach sexuell missbraucht worden sein. Der Vatikan nimmt die Untersuchungen auf.

Der Vatikan hat nach jüngsten Berichten über sexuelle Handlungen in einem Jugendseminar Ermittlungen eingeleitet, teilte der Heilige Stuhl mit. "Unter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse, die sich jüngst ergaben, ist eine neue Untersuchung im Gang, um völliges Licht in die tatsächlich vorgefallenen Ereignisse zu bringen", erklärte das vatikanische Presseamt.

Hintergrund ist ein Anfang November erschienenes Buch des italienischen Journalisten Gianluigi Nuzzi über Verfehlungen in der römisch-katholischen Kirche. In dem Buch mit dem Titel "Peccato originale" ("Erbsünde") schreibt Nuzzi unter anderem, ein früherer Seminarist und heutiger Priester habe in dem "Präseminar St. Pius X." einen Priester beim Oralsex mit einem Mitbewohner gesehen.

Der italienische Sender "Italia 1" griff diese Vorwürfe vergangenes Wochenende auf. In dem TV-Beitrag sagte ein ehemaliger Ministrant, sein Zimmernachbar sei vor seinen Augen mehrfach von einem Seminaristen sexuell missbraucht worden. Die Ereignisse sollen sich vor etwa zehn Jahren zugetragen haben, er habe diese später beim geistlichen Leiter angezeigt und sei daraufhin der Bildungseinrichtung für angehende Seminaristen verwiesen worden. Der mutmaßliche Täter sei 2017 zum Priester geweiht worden, obwohl die Vorwürfe gegen ihn bekannt gewesen seien.

Nuzzi löste den ersten "Vatileaks"-Skandal aus

Zu den Vorwürfen heißt es in der Vatikan-Mitteilung, schon seit 2013 seien mehrere Untersuchungen in dem Jugendseminar eingeleitet worden, die aber zu nichts führten. Laut der Internetseite der römisch-katholischen Kirche in Deutschland wurden damals jedoch keine "entsprechenden Bestätigungen" gefunden. Die angezeigten Taten hätten sich auf vergangene Jahre bezogen und Schüler betroffen, von denen einige zum Zeitpunkt der damaligen Untersuchungen nicht mehr am Institut waren. In dem im Vatikan gelegenen Seminar "St. Pius X." werden Jungen im Alter von 11 bis 14 Jahren auf eine mögliche spätere Ausbildung zum Priester vorbereitet.

Nuzzi hat sich in Italien einen Namen als Enthüllungsjournalist gemacht, der echte oder vermeintliche Vatikanskandale ausgräbt. 2012 hatte er mit der Publikation vertraulicher Dokumente aus der Kurie den ersten sogenannten "Vatileaks"-Skandal ausgelöst. Im Herbst 2015 veröffentlichte er ein Buch über Geldverschwendung in der Kurie. Dafür wurden er und sein Kollege Emiliano Fittipaldi, der zeitgleich ein Buch zum selben Thema herausbrachte, im Vatikan vor Gericht gestellt, aber freigesprochen.

Quelle: n-tv.de