Explosion in koptischer Kirche: 21 Tote bei Terroranschlag in Ägypten

Die ägyptischen Kopten leben weitgehend friedlich mit ihren muslimischen Nachbarn zusammen. Doch nun gibt es erneut einen Anschlag auf eine Kirche: Mehr als 20 Menschen sterben. Die Regierung spricht von Terror.

Bei einer Explosion in einer koptischen Kirche in der nordägyptischen Stadt Tanta sind dem Staatsfernsehen zufolge mindestens 21 Menschen getötet worden. Zunächst war von 13 Toten die Rede gewesen. 50 Menschen wurden verletzt, wie der Sender unter Berufung auf das Gesundheitsministerium berichtete. Sicherheitskräfte hätten den Tatort weitgehend abgesperrt.

Die ägyptische Regierung sprach von Terror. "Der Terrorismus trifft Ägypten erneut, dieses Mal an Palmsonntag", schrieb der Sprecher des Außenministeriums auf Twitter. Es sei eine weitere widerwärtige Tat gegen alle Ägypter. In dem Land kommt es immer wieder zu Anschlägen gegen die christliche Minderheit. In der Kirche fand ein Gottesdienst zum Palmsonntag statt, dem letzten Sonntag vor Ostern, der den Beginn der Karwoche markiert.

Der Gouverneur von Gharbija, Ahmed Deif, sagte dem Fernsehsender Nile News am Telefon, die Explosion habe sich im Inneren der Kirche ereignet. Möglicherweise habe es sich um einen Selbstmordanschlag gehandelt. Sicherheitskräfte hätten die Umgebung der Kirche nach möglichen weiteren Sprengsätzen durchkämmt, sagte Deif.

Tanta liegt fast 100 Kilometer nördlich von Kairo. Anfang des Monats gab es dort einen Anschlag auf eine Polizeischule. Mehr als 10 Menschen wurden dabei verletzt.

Papst besucht Kairo

Etwa zehn Prozent der mehr als 90 Millionen Bewohner Ägyptens sind Christen, vor allem Kopten. Sie leben trotz vereinzelter Spannungen weitgehend friedlich mit der muslimischen Bevölkerungsmehrheit zusammen und können ihren Glauben frei ausüben. Für Ende April ist ein Besuch von Papst Franziskus in Kairo angekündigt.

Bei einem schweren Bombenanschlag auf eine Kathedrale in Kairo im Dezember waren fast 30 Menschen getötet worden. Damals bekannte sich die Terrormiliz IS zu der Tat. Ein Ableger des Islamischen Staates treibt im Nordsinai in Ägypten sein Unwesen und kündigte in Propagandavideos Angriffe auf Christen an.

Im Februar flohen Hunderte ägyptische Christen aus dem Norden der unruhigen Sinai-Halbinsel. Vorangegangen war eine Mordserie an Mitgliedern der religiösen Minderheit, hinter der der IS vermutet wurde.

Quelle: n-tv.de