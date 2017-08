Politik

Fahrer des Lieferwagens: Polizei identifiziert Attentäter von Barcelona

Zunächst war unklar, wer den Lieferwagen steuerte, mit dem in Barcelona 13 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt wurden. Nun identifiziert die Polizei den Täter: Es soll der flüchtige Younes Abouyaaquoub sein.

Die spanischen Behörden haben den Attentäter von Barcelona identifiziert. Das verkündete die katalanische Polizei Mossos auf Twitter, ohne jedoch einen Namen zu nennen. Aller Wahrscheinlichkeit nach handle es sich bei dem Fahrer des Tatfahrzeugs um den flüchtigen Younes Abouyaaquoub, sagte aber der katalanische Innenminister Joaquim Forn dem Sender "Catalunya Radio".

Der 22 Jahre alte Marokkaner soll am Donnerstag auf der beliebten Touristenmeile Las Ramblas mit einem Lieferwagen gezielt Passanten überfahren haben. Dabei wurden mindestens 13 Menschen getötet und 130 verletzt. Der Fahrer flüchtete anschließend zu Fuß.

Abouyaaquoub lebte in Ripoll. Dort durchsuchte die Polizei erneut eine Wohnung. In den frühen Morgenstunden hätten katalonische Beamte in der Unterkunft im Stadtteil Sant Pere unter anderem zwei Taschen und einen Karton mit Material sichergestellt, berichteten spanische Medien. Augenzeugen sprachen von einem "beachtlichen Polizeieinsatz" mit Beamten in Uniform und Zivil.

In Ripoll wohnte auch der Imam Abdelkadi Es Satty, der verdächtigt wird, der Drahtzieher der Anschläge von Barcelona und Cambrils zu sein. Die Behörden gehen davon aus, dass die Attacken von einer islamistischen Terrorzelle mit zwölf Mitgliedern verübt wurden. Fünf davon wurden in Cambrils erschossen, vier kurz nach der Tat festgenommen - sie sollen voraussichtlich am Dienstag dem zuständigen Ermittlungsrichter in Madrid vorgeführt und verhört werden. Nach drei weiteren Verdächtigen werde gefahndet, sagte Trapero. Allerdings seien zwei von ihnen "mit größter Wahrscheinlichkeit tot". Ein Dritter könnte sich bereits ins Ausland abgesetzt haben.

Das Auto, das bei dem vereitelten Anschlag in Cambrils benutzt wurde, wurde laut einem Medienbericht weniger als eine Woche zuvor im Pariser Großraum von einem Verkehrsradar geblitzt. Der schwarze Audi A3 sei zu schnell gefahren, berichtete die Regionalzeitung "Le Parisien". Die Pariser Polizeipräfektur war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Wie die Zeitung unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete, gibt es in dem Fall derzeit keine Anhaltspunkte für Verbindungen nach Frankreich. Das Land hatte als Reaktion auf den Anschlag von Barcelona am vergangenen Donnerstag bereits die Grenzkontrollen verstärkt.

Quelle: n-tv.de