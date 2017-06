Politik

Geiselnahme in Australien: Zwei Menschen sterben bei Terroranschlag

Wenige Tage nach dem Anschlag in London wird Australien vom Terror heimgesucht. In Melbourne tötet ein Mann aus Somalia einen Angestellten und nimmt eine Frau als Geisel. Der Angreifer wird erschossen - er soll sich zum IS bekannt haben.

Im australischen Melbourne hat sich zu Wochenbeginn ein Terroranschlag ereignet. Wie die Polizei einen Tag später mitteilte, geht sie bei der Geiselnahme mit zwei Toten und mehreren Verletzten mittlerweile von einem islamistisch motivierten Attentat aus. Bei dem Zwischenfall, den inzwischen die Terrormiliz Islamischer Staat für sich beansprucht hat, waren zwei Männer ums Leben gekommen, die als Geisel genommene Frau blieb unversehrt.

Polizeichef Graham Ashton sagte, der Fall werde als Terrorattacke eingestuft, allerdings nicht als Teil einer größeren Verschwörung. Zum Bekenntnis des IS sagte er, dieser "springt immer auf und erklärt sich verantwortlich, sobald etwas passiert".

Ein 29-jähriger Australier somalischer Abstammung hatte am Vortag eine Frau in einem Wohnhaus als Geisel genommen. Zuvor hatte er einen Angestellten der Hausverwaltung erschossen. Während der Geiselnahme bekannte er sich zum IS und zum Terrornetzwerk Al-Kaida. Die Polizei stürmte schließlich die Wohnung und erschoss den Mann. Drei Polizisten wurden bei der Aktion verletzt.

