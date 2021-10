Das Ende der dritten "Prince Charming"-Staffel zündet erwartungsgemäß ein Feuerwerk der großen Gefühle. Nach einem wochenlangen Balz-Trip muss sich Hauptdarsteller Kim Tränka ein allerletztes Mal entscheiden.

18 paarungswillige Single-Männer, Liebesdates im Überfluss und ein blonder Prinz, bei dem sich die Fragezeichen stapeln: Auf der Liebesinsel Kreta steht nach einem knapp zweimonatigem Balzrausch die finale Entscheidung an. Von den 18 Männern sind nur noch zwei übrig. Diese heißen Robyn und Maurice und könnten unterschiedlicher kaum sein. Während Lebemann Robin wohl auch hinter den Keyboards von Soft Cell eine gute Figur gemacht hätte, und all die emotionalen Dinge des Lebens eher mit sich selbst ausmacht, begleitet Maurice lange Zeit der Ruf eines leicht verkopften Mauerblümchens.

"Mir würde es das Herz brechen …"

Robins Leid ist ...

Auf den letzten Format-Metern will der Prinz nun herausfinden, mit welchem der beiden verbliebenen Männer er sich eine Zukunft vorstellen kann. "Mir würde es das Herz brechen, wenn sich Kim gegen mich entscheiden würde", gibt Maurice mit näselnder Stimme zu Protokoll. Auch Robyn ist nach Wochen des Beschnupperns in einem Gefühlsbereich angelangt, in dem das Kribbeln längst die Richtung vorgibt: "Ich fühle mich einfach unheimlich wohl in Kims Nähe", zieht Robin nach.

Tja, einfach ist anders. Aber so läuft es nun mal. Die letzten beiden Einzeldates sollen Klarheit bringen. Auf dem Weg zum Showdown wird natürlich nichts ausgelassen. Mit brummenden Quads geht es durchs griechische Nirgendwo, mit Schnorchelgerät erkunden die Turteltauben den Meeresgrund und über den Dächern des nur zu Wasser erreichbaren Küstendorfes Lutro genießt man mediterrane Küchenkunst.

Kim geht ein letztes Mal in sich

... ist Mos Freud. (Foto: TVNOW)

Zwischen tiefen Blicken, noch tieferen Gesprächen und gierigen Lippen ist es für den Zuschauer beinahe unmöglich zu erkennen, wohin die Reise wohl gehen wird. Der Einzige, der so langsam aber sicher Bescheid wissen sollte, ist der Prinz. Ein letztes Mal geht Kim Tränka in sich und bittet Bauch, Verstand und Herz zum Inner-Circle-Gespräch.

Schnell werden noch zwei handgeschriebene Liebesbriefe gelesen und analysiert. "Mir geht der Arsch auf Grundeis", zittert Maurice alias Mo während des finalen Garderobewechselns. So geht es letztlich allen Beteiligten, denn egal, wie sich der Prinz entscheidet: Neben glückseliger Euphorie wird auch tiefer Schmerz mit der Tür ins Haus fallen.

"Wie ein Faustschlag ins Gesicht"

Kurz darauf brechen dann schließlich alle Dämme. Im traditionellen Datingshow-Ambiente, eingehüllt in ein rosafarbenes Ganzes aus Mondscheingeflimmer, viel Feuer und rotem Teppichfloor, bittet der Prinz zur letzten Krawattenentscheidung. Nach zwei gefühlvollen, in viel Liebe und Leidenschaft getränkten Abschluss-Monologen senkt Robin enttäuscht den Kopf. Die vorhandenen Gefühle würden nicht ausreichen, so der Prinz. "Das ist wie Faustschlag ins Gesicht. Aber natürlich respektiere ich seine Entscheidung", flüstert Robin mit glasigen Augen.

Für Maurice hingegen wird der Traum von einer Zukunft mit dem Prinzen Realität. "Maurice, ich bin verliebt in dich. Ich frage dich nun…" Noch ehe Kim seine Krawattenfrage zu Ende gestellt hat, fällt Maurice ihm schon mit gespitzten Lippen in die Arme. "Ist das jetzt ein Ja?", will der Prinz wissen. Maurice antwortet auf seine Weise. Einem leidenschaftlichen Kuss folgt der Blick in den griechischen Abendhimmel, wo sich ein Feuerwerk der Liebe ganz kitschbefreit austobt. Und wenn sie nicht gestorben sind…

Die komplette dritte Staffel "Prince Charming" ist jederzeit auf TVNOW abrufbar.