In Frankreich sind sie bekannte Moderatoren, in Deutschland kennt man zumindest ihre Gesichter. Jetzt sind die Bogdanoff-Zwillinge kurz nacheinander verstorben. Beide waren erst kürzlich an Corona erkrankt und sollen nicht geimpft gewesen sein.

Bereits am 28. Dezember starb Grichka Bogdanoff im Alter von 72 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion. Nun ist auch sein Zwillingsbruder Igor offenbar an Covid-19 gestorben. Der französische Mathematiker und Moderator erlag am Montag seiner Erkrankung. Beide waren zuvor wegen schwerer Atembeschwerden auf der Intensivstation eines Pariser Krankenhauses behandelt worden.

"In Frieden und Liebe, umgeben von seinen Kindern und seiner Familie, ist Igor Bogdanoff am Montag, dem 3. Januar 2022, ins Licht gegangen", zitiert der französische Fernsehsender BFM TV ein Statement der Familie.

Am 15. Dezember waren die Bogdanoff-Brüder mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sowohl BFM TV als auch die Zeitung "Le Monde" berichten, dass beide Männer nicht geimpft gewesen seien. Igor Bogdanoffs Anwalt bestätigte bei BFM TV, dass Grichka Bogdanoff an Covid gestorben sei. In den offiziellen Mitteilungen der Familie wird nicht auf die Todesursache der Brüder eingegangen.

Aussehen seit den 90ern stark verändert

In ihrer Heimat Frankreich moderierten die Gebrüder Bogdanoff seit 1979 Science-Fiction-Shows und populärwissenschaftliche Sendungen im Fernsehen, darunter "Temps X" und "Rayons X" beim Sender France 2. 1993 begannen sie ihre Promotion an der Université de Bourgogne in Dijon. Grichka promovierte 1999 mit einer Abhandlung über Kosmologie in Mathematik, Igor 2002 in theoretischer Physik. Zudem veröffentlichten sie insgesamt sieben Bücher.

Außerhalb Frankreichs wurden die zwei vor allem aufgrund ihres ungewöhnlichen Aussehens bekannt, das sich etwa ab Mitte der 1990er-Jahre stark veränderte. Die Brüder stritten dabei immer ab, sich Schönheitsoperationen unterzogen zu haben. Allerdings sagte Grichka Bogdanoff einmal, er und sein Bruder würden mit fortschrittlichen Technologien experimentieren.