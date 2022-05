Britische Staatsanwaltschaft klagt Kevin Spacey an

Vier Fälle sexueller Übergriffe Britische Staatsanwaltschaft klagt Kevin Spacey an

Erstmals werden 2017 in den USA Vorwürfe sexueller Belästigung gegen Hollywoodstar Kevin Spacey bekannt. Auch in Großbritannien melden sich anschließend mehrere betroffene Männer. Die Staatsanwaltschaft erhebt in vier Fällen Anklage.

US-Schauspieler Kevin Spacey ist in Großbritannien wegen vier Fällen sexueller Übergriffe angeklagt worden. Das teilt die Strafverfolgungsbehörde Crown Prosecution Service (CPS) auf Twitter mit. Die Übergriffe sollen sich demnach zwischen 2005 und 2013 ereignet haben und drei Männer betreffen. Zusätzlich klagen die Strafverfolger Spacey an, eine ungenannte Person ohne Zustimmung zu "penetrierenden sexuellen Aktivitäten" gedrängt zu haben.

Die Vorwürfe wurden laut CPS vor der Anklage von der britischen Polizei überprüft. Zwei Übergriffe sollen sich 2005 in London ereignet haben und einen Mann betreffen. Zu dem dritten Übergriff soll es drei Jahre später ebenfalls in der britischen Hauptstadt gekommen sein. Dort sollen sich auch "penetrative sexuelle Aktivitäten" ereignet haben. Zu dem vierten Übergriff kam es demnach 2014 in der Stadt Gloucestershire im Südwesten von England.

Die britischen Strafverfolger weisen in ihrer Mitteilung darauf hin, dass es sich lediglich um eine Anklage handelt und auch für den Schauspieler die Unschuldsvermutung gilt. "Herr Spacey hat das Recht auf einen fairen Prozess", heißt es. Es sei nicht die Aufgabe des CPS über Schuld und Unschuld zu entscheiden, sondern einzuschätzen, ob die Vorwürfe einem Kriminalgericht präsentiert werden sollten.

Erste Vorwürfe 2017

Erstmals waren 2017 im Zuge des Weinstein-Skandals und der MeToo-Debatte Vorwürfe sexueller Belästigung gegen Spacey bekannt geworden. US-Schauspieler Anthony Rapp warf Spacey vor, ihn 1986 bei einer Privatparty in New York begrapscht, auf sein Bett geworfen und sich auf ihn gelegt haben. Der damals 14-jährige Rapp konnte sich demnach befreien und weglaufen, trug aber psychische Schäden davon.

Auch Crewmitglieder der Netflix-Serie "House of Cards" warfen Spacey sexuelle Belästigungen vor. Daraufhin kündigte der Streaming-Gigant die Zusammenarbeit. Im Sommer 2021 stand der zweifache Oscar-Preisträger ("Die üblichen Verdächtigen", "American Beauty") erstmals seit den Vorwürfen wieder vor der Kamera. Der 62-Jährige ist mit Rollen in Filmen wie "Sieben" oder "L.A. Confidential" berühmt geworden.