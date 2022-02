War die jüngste Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" etwa die letzte für Daniel Hartwich? Sprüche des Moderators während der Show deuteten seinen Abschied bereits an. Und siehe da: Es waren tatsächlich nicht nur die üblichen Dschungelcamp-Späße.

Das Dschungelcamp 2022 ist vorbei. Der König ist gekrönt. Die Sektkorken knallen. Doch mitten in die Feierlichkeiten zur Inthronisation von Filip Pavlovic platzt nun eine Bombe, die vielen Fans von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auch eine Träne ins Knopfloch treiben dürfte.

Moderator Daniel Hartwich wird im kommenden Jahr nicht mehr ins Dschungelcamp zurückkehren. Dass er die Show nach neun Jahren verlässt, bestätigte RTL in einer Pressemitteilung.

"Der Grund dafür ist rein privater Natur. Mir war immer klar, dass ich die Show nur so lange moderiere, wie meine Familie mich zu den Dreharbeiten begleiten kann. Aufgrund der Schulpflicht geht das nun nicht mehr, daher gebe ich die Moderation ab. Das fällt mir nicht leicht, aber mir ist es wichtiger, nicht wochenlang von meiner Frau und unseren Kindern getrennt zu sein", wird Hartwich selbst zitiert.

Er wolle sich "von Herzen bei all den großartigen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die diese Show alljährlich zu dem außergewöhnlichen Spektakel machen, die sie ist. Es war mir eine Freude und Ehre mit solch talentierten Fernsehmachern zu arbeiten", fügt er hinzu. Der Dank gehe ausdrücklich auch an die Crews in Australien und Südafrika. "Ich freue mich darauf, die Show kommendes Jahr als Zuschauer zu Hause zu genießen!", so Hartwich.

Viel "er- und durchlebt"

Schon in der Sendung machte Hartwich immer mal wieder Anspielungen. (Foto: RTL / Stefan Menne)

Auch seine bisherige Co-Moderatorin Sonja Zietlow kommt zu Wort: "Zuallerletzt möchte ich Daniel alles, alles Liebe und Gute wünschen. Ich kann seine Entscheidung absolut nachvollziehen, auch wenn ich es persönlich natürlich schade finde." Sie hätten in den vergangenen neun Jahren viel miteinander "er- und durchlebt", erklärt Zietlow und ergänzt: "Wir haben viel gelacht und einmalige Momente erlebt und erschaffen. Das wird immer Teil meines Lebens bleiben."

RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner erklärt, er bedauere Hartwichs Entscheidung, respektiere diese aber auch, "denn Familie geht immer vor". Hartwich habe das Format "mit seiner großartigen Art über Jahre mitgeprägt". Christiane Ruff, CEO der ITV Studios Germany GmbH, die die Show produziert, ergänzt: "Ein ganz großes Dankeschön von mir an Daniel. Sein Witz und seine Schlagfertigkeit waren perfekt für unsere Dschungelshow." Auch sie bedauere den Weggang des Moderators, habe aber ebenso Verständnis für dessen Entscheidung.

Immer wieder Anspielungen

Bereits während der soeben zu Ende gegangenen 15. Staffel hatten Fans in den sozialen Netzwerken über einen möglichen Abschied Hartwichs von dem Format spekuliert. Grund waren diverse flapsige Sprüche, die der 43-Jährige fallen ließ und somit die Spekulationen befeuerte.

So hatte Hartwich etwa auf die Frage, was er sich für die kommenden 15 Jahre Dschungelcamp wünsche, bereits vor Beginn der Staffel gefrotzelt: "Ich kann hiermit ankündigen, dass ich in 15 Jahren definitiv nicht mehr im Dschungel dabei sein werde."

Doch auch in der Show ließ er immer mal wieder Anspielungen vom Stapel. Als Zietlow einmal aus dem Bild verschwand, warf er ihr etwa zu: "Wenn du jetzt gehst, Sonja, dann kannst du das in Zukunft ohne mich machen." Nach der Ankündigung, die Show werde am Donnerstag um 20.15 Uhr in der Primetime ausgestrahlt, scherzte Hartwich: "Was soll da noch kommen? Jetzt kann ich auch aufhören." Und als er nach dem angeblichen Genuss von Wein in der Sendung Kandidatin Linda Nobat ihr Dschungel-Aus verkündete, platzte es aus Hartwich heraus: "Angetrunken in der Verkündung - ich glaube, mehr kann ich nicht erreichen in dieser Show. Ich höre auf."

Erste Gespräche über Nachfolge

Hartwich moderierte das Dschungelcamp seit der siebten Staffel 2013 an der Seite von Zietlow. Er war seinerzeit in die Fußstapfen von Komiker Dirk Bach getreten, der zuvor völlig überraschend gestorben war.

Zwar verlässt Hartwich nun "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", er werde dem Sender jedoch in anderer Funktion erhalten bleiben, unterstreicht RTL-Unterhaltungschef Küttner: "Wir freuen uns, ihn auch weiterhin als Moderator von 'Let's Dance' und weiteren RTL-Shows on air zu haben. Und wir sprechen bereits über neue, gemeinsame Projekte. Daniel Hartwich wird ein wichtiger Teil der RTL-Unterhaltung bleiben."

Wer Hartwichs Nachfolge bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" antreten wird, werde rechtzeitig bekannt gegeben, so RTL. Es habe bereits "erste, sehr gute Gespräche" gegeben, sagt Küttner.