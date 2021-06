Heuert sie bei "The Voice of Germany" an? Sarah Connor.

Eines steht bereits fest: Auf bisherige Dauergäste wie Samu Haber und Rea Garvey müssen die Zuschauer von "The Voice of Germany" in der kommenden Staffel verzichten. Doch wer nimmt stattdessen in den Jury-Sesseln Platz? Auch das soll nun sichergestellt sein.

Im Jahr eins nach dem großen 10-Jahres-Jubiläum von "The Voice of Germany" 2020 wird die Show mal wieder kräftig durchgeschüttelt. So gerät auf den begehrten Jury-Plätzen so Einiges in Bewegung. Das jedoch offenbar nicht, weil die verantwortlichen Sender ProSieben und Sat.1 zum großen Stühlerücken aufgerufen haben. Vielmehr scheinen manche der bisherigen Juroren ihre Plätze freiwillig zu räumen.

Das jedenfalls ließ sich aus der Mitteilung von ProSieben- und Sat.1-Chef Daniel Rosemann schließen, nachdem bekannt geworden war, dass gleich vier altgediente Juroren ihren Hut nehmen werden: Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld, Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß, Sänger Rea Garvey und Sunrise-Avenue-Frontmann Samu Haber. "Ihr wisst: Niemals geht man so ganz. Wer einmal zur 'Voice'-Familie gehört, ist immer wieder herzlich willkommen", erklärte Rosemann. Statt von einem Abschied von den vier Musikern sprach man dann auch lieber von einer "Pause", die diese bei der Sendung einlegten.

Sieht so das Jury-Quartett aus?

Inzwischen scheint festzustehen, dass mit Mark Forster und Nico Santos zumindest zwei der Juroren aus dem Jubiläumsjahr der Show erhalten bleiben. Und nicht nur das. Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge wurden darüber hinaus auch bereits zwei neue Gesichter gefunden, die das künftige Jury-Quartett komplettieren sollen.

Glaubt man den Informationen der Zeitung, dann ist einer der Nachrücker Johannes Oerding. Er hat sich mit seinen bislang sechs Studioalben nicht nur als Chartsstürmer etabliert. Zuletzt machte er sich auch als Gastgeber bei "Sing meinen Song" einen Namen.

Beim zweiten Jury-Neuzugang soll es sich unterdessen um keine Geringere als Sarah Connor handeln. Spätestens seit ihrem musikalischen Schwenk hin zur "Muttersprache" zählt sie zur absoluten Speerspitze des deutschen Pops. Zudem bringt sie bereits Erfahrung als Jurorin in einer Castingshow mit. Schließlich gehörte sie von 2010 bis 2012 zum Jury-Team der seinerzeit von Vox ausgestrahlten Sendung "X Factor". Damals konnte sie die Talente allerdings noch gleichzeitig sehen und hören. Die "Blind Auditions" bei "The Voice" dürften auch für sie noch einmal eine ganz besondere Herausforderung sein.