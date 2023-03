König Charles III. und Camilla besuchen Deutschland, und ein besonderes Highlight dürfte das Staatsbankett sein. Und das nicht nur wegen der gereichten Speisen. Auch die Gästeliste ist offenbar überraschend, auf eine Person dürfte sich das royale Paar besonders freuen.

Auch wenn Prinz Charles schon oft in Deutschland war: Für König Charles III. ist seine Reise nach Berlin und Hamburg der erste Besuch im Ausland. Ein Highlight dürfte dabei das Staatsbankett in Schloss Bellevue sein, und viele bewegt die Frage: Wer wird mit den Royals dinieren? Die "Bild" weiß dies offenbar schon und veröffentlicht eine Gästeliste. Demnach kommt eine Mischung aus Politikern und Fernsehprominenz.

Da wäre zum Beispiel Campino, Sänger der "Toten Hosen". Der Musiker besitzt neben der deutschen auch die britische Staatsbürgerschaft. Auch "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse soll mit dabei sein. Laut "Bild"-Zeitung ist sie auf ausdrücklichen Wunsch von Charles und Camilla persönlich eingeladen worden.

Die Royals selbst gelten als Fans der britischen Tanzshow "Strictly Come Dancing", in der Profitänzerin Mabuse ebenfalls in der Jury sitzt. Außerdem sollen Architekt David Chipperfield, Bildhauer Tony Cragg und Biontech-Chefin Özlem Türeci eine Einladung erhalten haben.

Diese politischen Prominenten sind dabei

Aus der Politik wird es ebenfalls einige prominente Gäste geben. Da wäre etwa Vize-Kanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Überdies wären da noch Ex-Bundespräsident Joachim Gauck, dessen Lebensgefährtin Daniela Schadt, Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel und, natürlich, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie dessen Frau Elke Büdenbender. Bundeskanzler Olaf Scholz soll wohl nicht mit von der Partie sein.

Wer dabei ist, darf sich auf ein eher englisch angehauchtes Menü freuen. Als Vorspeise soll es laut "Bild"-Angaben gebeizten Karpfen mit Erfurter Blumenkresse und Kraftbrühe vom Heckenrind geben, zum Hauptgang Weidehuhn mit Pilzen, Spinat-Törtchen mit Wurzelwerk und Pilzen und dazu eine Auswahl deutscher Weine und regionaler Schaumweine gereicht werden. Fürs Dessert soll wohl Backpflaume mit ostfriesischem Schwarztee und Sandgebäck plus Likörwein geplant sein.